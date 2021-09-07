В Казахстане появятся новые турниры по киберспорту

Это стало возможным благодаря сотрудничеству QCF и Jas Otan.

Казахстанская федерация киберспорта (QCF) и молодежное крыло партии Nur Otan Jas Otan начнут организовывать совместные турниры, а также проводить спортивные и культурно-массовые мероприятия по киберспорту. Организации подписали соответствующий меморандум, передает Kursiv.kz.

Согласно документу, организации будут способствовать включению киберспортивных мероприятий, активностей и конкурсов в программы и дорожные карты реализации различных программ для молодежи, чтобы вовлекать новую аудиторию.

«Киберспорт — динамично развивающаяся индустрия, которая показывает фантастические показатели, как в контексте роста аудитории, так и в объемах рынка. Неудивительно, что созрел полноценный конкурент традиционным видам спорта, и еще менее удивляет, что это пользуется огромным спросом у молодежи. Я уверен, что мы сможем помочь федерации сформировать правильное восприятие E-sports как у взрослых, так и у молодежи. В любом случае, главное — быть активным участником всех событий, и мы будем рады поддерживать Федерацию во всех ее начинаниях — от организации турниров до поддержки киберспорта в рамках формирования дорожных карт», — отметил председатель Молодежного крыла «Jas Otan» при партии «Nur Otan» Нуржан Жетписбаев.

Одним из важнейших приоритетов организации видят, помимо прочего, формирование среди старшего поколения казахстанцев, среди родителей и начинающих киберспортсменов правильного восприятия положительных качеств и возможностей киберспорта для развития молодого поколения.

«Мы рады, что с каждым годом для отечественного киберспорта открываются значительные возможности, как в техническом, так и социальном плане. Имидж киберспорта стремительно растет, и сегодня мы можем говорить об индустрии также серьезно, как и о классическом спорте Казахстана. Мы стремимся достигать высоких стандартов взаимоотношения с государственными органами и вовлекать их в развитие индустрии, поскольку понимаем, что только работа в синергии „бизнес — государство — общество“ поможет нашему киберспорту стать одним из самых развитых не только в ЦА, но и во всем СНГ. Меморандум о сотрудничестве позволит нам вовлекать все больше молодых граждан в развитие индустрии, а также совершенствовать и поощрять студенческий и школьный киберспорт», — резюмирует генеральный секретарь QCF Алибек Аханов.