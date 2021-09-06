ЕЭК и СНГ будут плотнее работать в сфере цифровизации

Стороны договорились о более тесном взаимодействии по обмену релевантным опытом и возможном сотрудничестве по ряду вопросов.

Возможность обмена опытом в области цифрового развития общества и обеспечения информационной безопасности, а также вопросы выявления и устранения препятствий во взаимной торговле обсудили 2 сентября на площадке Евразийской экономической комиссии министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным-технологиям ЕЭК Гегам Варданян и заместитель председателя исполкома СНГ Денис Трефилов. Кроме того, стороны рассмотрели возможность расширения географии цифровых проектов Евразийского экономического союза.

Министр ЕЭК Гегам Варданян выразил готовность к совместной работе по направлениям цифровой повестки Союза, а также отметил важность продолжения работы над Соглашением об обороте данных и возможности информационного взаимодействия с третьими странами, в том числе государствами СНГ.

Заместитель председателя исполкома СНГ Денис Трефилов сделал акцент на актуальности взаимодействия интеграционных объединений, необходимости регулярного обмена информацией и совместной работы по направлениям, представляющим интерес для обеих организаций, в части формирования понятийной базы и правовой основы развития различных отраслей.