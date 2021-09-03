До конца года автопроизводители могут не устанавливать ЭРА-ГЛОНАСС

Решение принято Коллегией Евразийской экономической комиссии из-за риска простоя простоя крупнейших автопроизводителей Союза.

До 31 декабря 2021 года включительно допускается не оснащать устройством или системой вызова экстренных оперативных служб транспортные средства (шасси) категорий M1, M2, M3, N1, N2 и N3 (за исключением транспортных средств для перевозки опасных грузов и транспортных средств, специально предназначенных для перевозки детей), которые изготовлены на таможенной территории ЕАЭС.

«Необходимость установления переходных положений вызвана дефицитом используемых при производстве устройств или систем вызова экстренных оперативных служб полупроводников, что создает риски вынужденного простоя крупнейших автопроизводителей Союза», — пояснил заместитель директора департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК Виген Енокян.

Решение Коллегии Комиссии от 17 августа 2021 г. № 101 предусматривает, что указанные транспортные средства (шасси) должны быть дооснащены изготовителем до 30 июня 2022 года устройством или системой вызова экстренных оперативных служб. При этом производители обязаны информировать потребителя о необходимости дооснащения транспортного средства (шасси) устройством или системой вызова экстренных оперативных служб и указания в электронном ПТС соответствующей информации.

Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 17 августа 2021 года.