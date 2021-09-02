В МЦРИАП РК новый вице-министр

Им стал Малик Олжабеков.

Постановлением правительства Олжабеков Малик Серикович назначен на должность вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. До настоящего времени он являлся заместителем председателя Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Малик Олжабеков родился в 1986 году в Алматинской области. Окончил университет КИМЭП, Казахский национальный университет им. аль-Фараби. Трудовую деятельность начал в 2010 году в должности менеджера отдела кадровой работы и документооборота в АО «Республиканский центр космической связи и электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств». В 2012–2017 гг. работал на руководящих должностях в АО «Республиканский центр космической связи». В 2017–2019 гг. занимал должность заместителя председателя Аэрокосмического комитета Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности.