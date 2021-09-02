Аскар Мамин открыл общеобразовательные школы нового формата в Нур-Султане

Реализованные совместно с бизнесом проекты создания передовых учебных заведений станут образцом для формирования новых стандартов среднего образования.

Премьер-министр РК Аскар Мамин принял участие в открытии инновационных школ BINOM и Quantum STEM School в Нур-Султане. BINOM School — новый бренд по внедрению передовых методик в казахстанском общеобразовательном процессе. Как сообщает пресс-служба премьер-министра, в 2021–2022 гг. в столице будет открыто шесть школ подобного формата. Каждое учебное заведение рассчитано на 4000 учеников в две смены.

Обучение организовано на основе отечественной модели и передовых международных систем Финляндии, Великобритании и Южной Кореи. Проект реализуется по принципу государственно-частного партнерства холдингом BI Group совместно с акиматом г. Нур-Султана. Каждая школа BINOM площадью более 22 тыс. кв. м оснащена 127 кабинетами, 9 расширенными лабораториями по физике, химии, биологии, нано- и биотехнологиям, кинозалом на 100 мест, коворкинг-зонами для учителей и детей, телестудией, игровыми комнатами, смарт-классами, 3D-принтером для творческих экспериментов, кабинетами робототехники, мастерскими по резьбе металла и дерева, Speaking Club, TedxBinom, а также библиотекой, в которой собрано более 5000 популярных изданий казахстанских и зарубежных писателей. При этом создана комфортная среда обучения для детей с особыми образовательными потребностями: лифты для маломобильных учеников, пандусы, подъемники, регулируемая высота столов и парт, тактильные полосы и др. Глава правительства встретился с преподавателями школы. Отбор учителей для BINOM проходил на крупнейшей интернет-платформе Jumys Smart Nation. По результатам двухэтапного конкурсного отбора в школу были приняты 300 педагогов со всей республики.

Открытая в столице первая инновационная школа частной сети Quantum STEM School рассчитана на 1020 мест. Школа основана на передовом опыте лучших учебных методик образования Сингапура и США с углубленным изучением дисциплин математики, науки и инженерии — наряду с общеобразовательными предметами, учащиеся осваивают курсы интегрированной инженерной программы (Integrated Engineering Program), спортивного программирования, авиамоделирования и др. В ближайшие годы по всей стране планируется построить 20 Quantum STEM School.

«Необходимо наращивать строительство инновационных учебных заведений по модели государственно-частного партнерства, а также развивать сеть частных школ. Реализованные совместно с бизнесом проекты создания передовых учебных заведений станут образцом для формирования новых стандартов среднего образования», — сказал Аскар Мамин.