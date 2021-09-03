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PROFIT Sport Day 2021: Казахстан на пути к e-Sport’у

Информационные технологии прочно проникли во все сферы жизни человека, включая спорт.

3 сентября 2021 12:17, Наргиз Асланова, Profit.kz
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27 августа в Казахстане прошла первая онлайн-конференция, посвященная технологиям в культуре и спорте, PROFIT Culture & Sport Day. Подробности о «культурной» части вы можете найти по этой ссылке, а ниже мы расскажем о технологиях в спорте.

PROFIT Sport Day

Информационные технологии в спорте — тема весьма новая для Казахстана. Между тем, цифровизация нашла свое применение и в этой сфере. Современные технологии позволяют спортсменам эффективно организовать процесс тренировок и отдыха, помогают выстроить более эффективный тренировочный план и дают возможность быстрее и четче идти к цели. Есть также решения по анализу поведения спортсмена и по мониторингу его активности, успешно применяются и такие новшества, как наноэлектронные элементы или даже элементы молекулярной биологии.

Аналитики прогнозируют, что к 2026 году мировой рынок спортивных технологий может составить около 42 миллиардов долларов. Причем здесь есть несколько ключевых технологических тенденций, которые определяют его развитие и которые будут наиболее заметны в спортивной индустрии в ближайшее время. Среди этих тенденций — виртуальная и дополненная реальность, 5G, системы принятия решений и аналитика данных в реальном времени, носимые устройства и сенсоры. Цифровые технологии являются превосходным средством для популяризации спорта, делая тренировочный процесс увлекательнее. В большом и любительском спорте актуальны такие решения, как системы хронометража, видеонаблюдение, умные электронные табло, автоматизированные системы сбора и обработки данных, включая тензометрические электронные устройства, а также гаджеты с технологиями виртуальной и дополненной реальности, экипировка и спортивный инвентарь с измерительной аппаратурой и сенсорами. Особенно все это актуально в свете итогов недавней олимпиады в Токио, после которой даже люди, весьма далекие от слежения за спортивными событиями, поняли, что со спортом у нас как-то не клеится.

Что же именно может цифра привнести в казахстанский спорт и поможет ли выкарабкаться из «олимпиадной ямы», обсуждали на конференции PROFIT Sport Day. Спикеры высказались о тех технологиях, которые они считают наиболее значимыми, а также тех, которые, по их мнению, уже сегодня могут быть полезны казахстанцам.

PROFIT Sport Day

«Часы, которые раньше показывали только время, теперь заменили тренеров и навигацию, анализы самочувствия, которые раньше делались в лабораториях, — говорит Тимур Артюхин, управляющий директор „Экстремальная атлетика“. — Это одна из самых прорывных технологий, которые мы получили в массовом спорте. Гаджеты сегодня позволяют отслеживать любые показатели, самочувствие, то, как мы спим, что едим, и даже периодически дают напоминание о нагрузке и параметрах организма».

Тему спортивных гаджетов поддержал Артем Якупов, официальный представитель Coros Kazakhstan. Он рассказал том, какие спортивные метрики могут отслеживать устройства Coros. Помимо уже привычных, в них присутствуют такие специфичные метрики, как высота подъема стопы, баланс правой и левой ноги и т. д. Кроме того, девайсы Coros помогут отслеживать сон и восстановление спортсмена. Не так давно Coros представила собственную платформу Evolab, которая поможет измерять и отслеживать спортивные результаты. Данные о тренировках будут представлены в виде графиков и прогнозов о нагрузке, физической форме, усталости, восстановлении и многом другом. Платформу уже называют «тренером на запястье» — она поможет в планировании режима тренировок и отдыха.

Артем Якупов, PROFIT Sport Day

А Салтанат Казыбаева, директор «Алматы Марафон», открыла дискуссию об инновациях, которые используются спортивными объектами и клубами: «Я бы хотела выделить технологии в части организации участия в мероприятиях. Все уже выведено в такой вид, при котором человеку не нужно совершать лишние действия для того, чтобы зарегистрироваться на то или иное мероприятие».

Салтанат привела в пример то, как цифровизирован Алматы Марафон — в условиях карантинных ограничений его участники не просто могли зарегистрироваться на марафон удаленно, но и пробежать его онлайн (достаточно было загрузить свои результаты на сайт). Это позволило вовлечь в марафон даже участников из регионов.

Тимур Артюхин, Салтанат Казыбаева, PROFIT Sport Day

Наталия Большакова, директор HTA «Budokan Sports and Arts center» добавила, что полезным может быть различный софт, который используют спортклубы для взаимодействия с клиентами: «мы отслеживаем посещаемость нашего клуба благодаря софту. Есть также клиентские мобильные приложения для записи на тренировки или общения с тренерами».

Менеджер по продажам и клиентскому сервису Горного курорта «Шымбулак» Никита Олейник продолжил тему приложений, рассказав о проекте, который реализуется на популярном горнолыжном курорте: «за последний год мы сделали много шагов по интеграции в онлайн, постарались вывести все наши сервисы. Во-первых, чтобы было удобно, во-вторых — чтобы мы могли отслеживать поведенческие факторы наших клиентов и на основании этого готовить разные предложения. Сейчас мы готовим приложение, куда будет зашит функционал геймификации. Он позволит повысить вовлеченность клиентов и поможет развивать массовый любительский спорт, что, в свою очередь, является подвижкой для роста профессионального спорта».

Наталия Большакова, Никита Олейник, PROFIT Sport Day

Никита Олейник поделился также итогами цифровизации Шымбулака. Так, по итогам первого этапа продажи услуг курорта в онлайне выросли до 75% в 2021 году (в 2019 г. — 27%).

О том, как цифровизировать спорткомплекс, рассказали Сергей Апенко, основатель M-Line Property Management, и Олег Охотников, исполнительный директор ТОО «Smart Venue». На Алматы Арене была развернута целая система различных датчиков и сенсоров, объект буквально от и до наполнен различными цифровыми «фишками». Среди них — QR-коды и электронный журнал для технического обслуживания объекта, беспроводные технологии для сбора и передачи данных со счетчиков, контроль нагрузки и расхода электроэнергии и управление уличным освещением, система автоматического управления оборудованием (вентиляторы, кулеры и т. д.), также автоматически поддерживается климат и влажность для разного формата мероприятий.

Олег Охотников, PROFIT Sport Day

Ержан Жакупов, директор департамента сервисной модели информатизации, АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг „Зерде“» предложил взглянуть на тему конференции под другим углом: «хочу сказать о необходимости разделения профессионального инвентаря и любительского. Важно, чтобы весь цифровой инвентарь для профессионального спорта соответствовал параметрам и стандартам в области замера показателей (давления, пульса и т. д.). Кроме того, помимо цифровых устройств важно автоматизировать процесс, который управляет отраслью».

Его поддержал Мухамеджан Бекназаров, руководитель управления государственных услуг и цифрового развития Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК: «в направлении цифровизации мы уже разрабатываем национальную цифровую платформу. Помимо всего прочего национальная платформа даст возможность каждому казахстанцу зайти на сайт и увидеть, какие мероприятия могут быть ему интересны, в каких он может принять участие».

По данным Министерства культуры и спорта, в 2019 году в Казахстане занималось спортом 5,7 млн человек (30,6% от населения РК). В 2025 году планируется увеличить эту цифру до 7,3 млн человек. В ближайших планах министерства — внедрение национальной спортивной цифровой платформы e-Sport, которая будет содержать основные спортивные документы и календарь мероприятий, а также выступать единой базой спортсменов, тренеров и судей. Как отметил Ержан Жакупов, платформа должна помочь в достижении нескольких целей. Среди них — укрепление системы подготовки профессиональных кадров, преодоление дефицита кадров за счет выявления и подготовки спортсменов и тренеров, а также цифровизация процессов управления. Сейчас закладывается цифровой фундамент спортивной платформы. Пока будут охвачены только профессиональные спортсмены, однако разработчики видят потребности в оцифровке любительского, массового и детского спорта.

Ержан Жакупов, Мухамеджан Бекназаров, PROFIT Sport Day

На первом этапе внедрения платформы будет реализован полный цифровой учет тренеров, судей и спортсменов, мониторинг результатов спортсменов, а также цифровой протокол спортивных мероприятий и календарь спортивно-массовых мероприятий. Планируется наладить контроль за переходами тренеров и спортсменов, наладить процессы планирования и контроля повышения квалификации, ввести цифровые паспорта для федераций, ДЮСШ и т. д. «Зерде» планирует испытать первый этап системы до конца текущего года и ввести его в эксплуатацию в декабре.

На втором этапе проекта автоматизируют госуслуги (присуждение спортивных званий и разрядов, а также остальные государственные услуги сфере физической культуры и спорта), наладят ведение статистики (сбор, анализа и управление данными, увеличение эффективности и скорости принятия управленческих решений с использованием цифровых технологий), введут контроль за результатами и статистикой спортсменов, тренеров, судей и методистов (подтверждение принадлежности спортсмена, единый учет показателей спортсменов по видам спорта и мониторинг результатов спортсменов), а также наладят управление спортивной инфраструктурой (оцифровка всех спортивных объектов с предоставлением информации для населения о секциях).

Мухамеджан Бекназаров, PROFIT Sport Day

По реализации второго этапа платформы e-Sport (он планируется к внедрению на следующий год) «Зерде» призывает спортивное и профессиональное сообщество высказать свою точку зрения и присоединиться к работе над проектом.

Что касается вовлечения детей в различные спортивные активности, Мухамеджан Бекназаров напомнил, что в Казахстане утвержден механизм внедрения бесплатного государственного творческого и спортивного заказов для детей и юношества. Уже стартовало пилотное апробирование портала Artsport.edu.kz, который позволит подать заявку на участие ребенка в бесплатных секциях.

«В этом году проведена колоссальная работа с Министерством цифрового развития, Министерством образования и науки. Платформа работает по всему Казахстану, доступна запись на 71 вид спорта», — рассказал Мухамеджан Бекназаров.

Интересна аудитория спортивных и культурных событий в Казахстане. Этими данными поделилась Виктория Торгунакова, генеральный директор сервиса онлайн-продажи билетов «Тикетон». К настоящему времени на Тикетоне продано боле 7,3 млн билетов, подключено 150 объектов по Казахстану — среди них театры, кинотеатры, спортивные объекты и концертные площадки. В базе Тикетона зарегистрировано более 700 тыс. активных пользователей. В 2019 году на Тикетоне было продано 2,139 млн билетов, а вот 2020-й из-за пандемии показал не такие хорошие продажи — всего 624 тыс. билетов. При этом можно сказать, что аудитория сервиса — это те пользователи, которые привержены инновациям. Неудивительно, что большая часть продаж приходится на возрастную категорию 25-34 года.

Виктория Торгунакова, ROFIT Sport Day

Как видим, подходы к цифровизации в сфере культуры и спорта разительно отличаются. Казахстанские учреждения культуры больше фокусируются на «глобальном» переходе в цифру, внедрение внутренних проектов и решений для трансформации своей деятельности. А вот у спортивной сферы фокус сосредоточен на конечном пользователе — профессиональном спортсмене или любителе.

Посмотреть фоторепортаж с конференции PROFIT Sport Day 2021.

Презентации и выступления спикеров доступны на официальном сайте PROFIT Sport Day.

Видеозапись конференции:

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