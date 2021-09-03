PROFIT Sport Day 2021: Казахстан на пути к e-Sport’у

Информационные технологии прочно проникли во все сферы жизни человека, включая спорт.

27 августа в Казахстане прошла первая онлайн-конференция, посвященная технологиям в культуре и спорте, PROFIT Culture & Sport Day. Подробности о «культурной» части вы можете найти по этой ссылке, а ниже мы расскажем о технологиях в спорте.

Информационные технологии в спорте — тема весьма новая для Казахстана. Между тем, цифровизация нашла свое применение и в этой сфере. Современные технологии позволяют спортсменам эффективно организовать процесс тренировок и отдыха, помогают выстроить более эффективный тренировочный план и дают возможность быстрее и четче идти к цели. Есть также решения по анализу поведения спортсмена и по мониторингу его активности, успешно применяются и такие новшества, как наноэлектронные элементы или даже элементы молекулярной биологии.

Аналитики прогнозируют, что к 2026 году мировой рынок спортивных технологий может составить около 42 миллиардов долларов. Причем здесь есть несколько ключевых технологических тенденций, которые определяют его развитие и которые будут наиболее заметны в спортивной индустрии в ближайшее время. Среди этих тенденций — виртуальная и дополненная реальность, 5G, системы принятия решений и аналитика данных в реальном времени, носимые устройства и сенсоры. Цифровые технологии являются превосходным средством для популяризации спорта, делая тренировочный процесс увлекательнее. В большом и любительском спорте актуальны такие решения, как системы хронометража, видеонаблюдение, умные электронные табло, автоматизированные системы сбора и обработки данных, включая тензометрические электронные устройства, а также гаджеты с технологиями виртуальной и дополненной реальности, экипировка и спортивный инвентарь с измерительной аппаратурой и сенсорами. Особенно все это актуально в свете итогов недавней олимпиады в Токио, после которой даже люди, весьма далекие от слежения за спортивными событиями, поняли, что со спортом у нас как-то не клеится.

Что же именно может цифра привнести в казахстанский спорт и поможет ли выкарабкаться из «олимпиадной ямы», обсуждали на конференции PROFIT Sport Day. Спикеры высказались о тех технологиях, которые они считают наиболее значимыми, а также тех, которые, по их мнению, уже сегодня могут быть полезны казахстанцам.

«Часы, которые раньше показывали только время, теперь заменили тренеров и навигацию, анализы самочувствия, которые раньше делались в лабораториях, — говорит Тимур Артюхин, управляющий директор „Экстремальная атлетика“. — Это одна из самых прорывных технологий, которые мы получили в массовом спорте. Гаджеты сегодня позволяют отслеживать любые показатели, самочувствие, то, как мы спим, что едим, и даже периодически дают напоминание о нагрузке и параметрах организма».

Тему спортивных гаджетов поддержал Артем Якупов, официальный представитель Coros Kazakhstan. Он рассказал том, какие спортивные метрики могут отслеживать устройства Coros. Помимо уже привычных, в них присутствуют такие специфичные метрики, как высота подъема стопы, баланс правой и левой ноги и т. д. Кроме того, девайсы Coros помогут отслеживать сон и восстановление спортсмена. Не так давно Coros представила собственную платформу Evolab, которая поможет измерять и отслеживать спортивные результаты. Данные о тренировках будут представлены в виде графиков и прогнозов о нагрузке, физической форме, усталости, восстановлении и многом другом. Платформу уже называют «тренером на запястье» — она поможет в планировании режима тренировок и отдыха.

А Салтанат Казыбаева, директор «Алматы Марафон», открыла дискуссию об инновациях, которые используются спортивными объектами и клубами: «Я бы хотела выделить технологии в части организации участия в мероприятиях. Все уже выведено в такой вид, при котором человеку не нужно совершать лишние действия для того, чтобы зарегистрироваться на то или иное мероприятие».

Салтанат привела в пример то, как цифровизирован Алматы Марафон — в условиях карантинных ограничений его участники не просто могли зарегистрироваться на марафон удаленно, но и пробежать его онлайн (достаточно было загрузить свои результаты на сайт). Это позволило вовлечь в марафон даже участников из регионов.

Наталия Большакова, директор HTA «Budokan Sports and Arts center» добавила, что полезным может быть различный софт, который используют спортклубы для взаимодействия с клиентами: «мы отслеживаем посещаемость нашего клуба благодаря софту. Есть также клиентские мобильные приложения для записи на тренировки или общения с тренерами».

Менеджер по продажам и клиентскому сервису Горного курорта «Шымбулак» Никита Олейник продолжил тему приложений, рассказав о проекте, который реализуется на популярном горнолыжном курорте: «за последний год мы сделали много шагов по интеграции в онлайн, постарались вывести все наши сервисы. Во-первых, чтобы было удобно, во-вторых — чтобы мы могли отслеживать поведенческие факторы наших клиентов и на основании этого готовить разные предложения. Сейчас мы готовим приложение, куда будет зашит функционал геймификации. Он позволит повысить вовлеченность клиентов и поможет развивать массовый любительский спорт, что, в свою очередь, является подвижкой для роста профессионального спорта».

Никита Олейник поделился также итогами цифровизации Шымбулака. Так, по итогам первого этапа продажи услуг курорта в онлайне выросли до 75% в 2021 году (в 2019 г. — 27%).

О том, как цифровизировать спорткомплекс, рассказали Сергей Апенко, основатель M-Line Property Management, и Олег Охотников, исполнительный директор ТОО «Smart Venue». На Алматы Арене была развернута целая система различных датчиков и сенсоров, объект буквально от и до наполнен различными цифровыми «фишками». Среди них — QR-коды и электронный журнал для технического обслуживания объекта, беспроводные технологии для сбора и передачи данных со счетчиков, контроль нагрузки и расхода электроэнергии и управление уличным освещением, система автоматического управления оборудованием (вентиляторы, кулеры и т. д.), также автоматически поддерживается климат и влажность для разного формата мероприятий.

Ержан Жакупов, директор департамента сервисной модели информатизации, АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг „Зерде“» предложил взглянуть на тему конференции под другим углом: «хочу сказать о необходимости разделения профессионального инвентаря и любительского. Важно, чтобы весь цифровой инвентарь для профессионального спорта соответствовал параметрам и стандартам в области замера показателей (давления, пульса и т. д.). Кроме того, помимо цифровых устройств важно автоматизировать процесс, который управляет отраслью».

Его поддержал Мухамеджан Бекназаров, руководитель управления государственных услуг и цифрового развития Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК: «в направлении цифровизации мы уже разрабатываем национальную цифровую платформу. Помимо всего прочего национальная платформа даст возможность каждому казахстанцу зайти на сайт и увидеть, какие мероприятия могут быть ему интересны, в каких он может принять участие».

По данным Министерства культуры и спорта, в 2019 году в Казахстане занималось спортом 5,7 млн человек (30,6% от населения РК). В 2025 году планируется увеличить эту цифру до 7,3 млн человек. В ближайших планах министерства — внедрение национальной спортивной цифровой платформы e-Sport, которая будет содержать основные спортивные документы и календарь мероприятий, а также выступать единой базой спортсменов, тренеров и судей. Как отметил Ержан Жакупов, платформа должна помочь в достижении нескольких целей. Среди них — укрепление системы подготовки профессиональных кадров, преодоление дефицита кадров за счет выявления и подготовки спортсменов и тренеров, а также цифровизация процессов управления. Сейчас закладывается цифровой фундамент спортивной платформы. Пока будут охвачены только профессиональные спортсмены, однако разработчики видят потребности в оцифровке любительского, массового и детского спорта.

На первом этапе внедрения платформы будет реализован полный цифровой учет тренеров, судей и спортсменов, мониторинг результатов спортсменов, а также цифровой протокол спортивных мероприятий и календарь спортивно-массовых мероприятий. Планируется наладить контроль за переходами тренеров и спортсменов, наладить процессы планирования и контроля повышения квалификации, ввести цифровые паспорта для федераций, ДЮСШ и т. д. «Зерде» планирует испытать первый этап системы до конца текущего года и ввести его в эксплуатацию в декабре.

На втором этапе проекта автоматизируют госуслуги (присуждение спортивных званий и разрядов, а также остальные государственные услуги сфере физической культуры и спорта), наладят ведение статистики (сбор, анализа и управление данными, увеличение эффективности и скорости принятия управленческих решений с использованием цифровых технологий), введут контроль за результатами и статистикой спортсменов, тренеров, судей и методистов (подтверждение принадлежности спортсмена, единый учет показателей спортсменов по видам спорта и мониторинг результатов спортсменов), а также наладят управление спортивной инфраструктурой (оцифровка всех спортивных объектов с предоставлением информации для населения о секциях).

По реализации второго этапа платформы e-Sport (он планируется к внедрению на следующий год) «Зерде» призывает спортивное и профессиональное сообщество высказать свою точку зрения и присоединиться к работе над проектом.

Что касается вовлечения детей в различные спортивные активности, Мухамеджан Бекназаров напомнил, что в Казахстане утвержден механизм внедрения бесплатного государственного творческого и спортивного заказов для детей и юношества. Уже стартовало пилотное апробирование портала Artsport.edu.kz, который позволит подать заявку на участие ребенка в бесплатных секциях.

«В этом году проведена колоссальная работа с Министерством цифрового развития, Министерством образования и науки. Платформа работает по всему Казахстану, доступна запись на 71 вид спорта», — рассказал Мухамеджан Бекназаров.

Интересна аудитория спортивных и культурных событий в Казахстане. Этими данными поделилась Виктория Торгунакова, генеральный директор сервиса онлайн-продажи билетов «Тикетон». К настоящему времени на Тикетоне продано боле 7,3 млн билетов, подключено 150 объектов по Казахстану — среди них театры, кинотеатры, спортивные объекты и концертные площадки. В базе Тикетона зарегистрировано более 700 тыс. активных пользователей. В 2019 году на Тикетоне было продано 2,139 млн билетов, а вот 2020-й из-за пандемии показал не такие хорошие продажи — всего 624 тыс. билетов. При этом можно сказать, что аудитория сервиса — это те пользователи, которые привержены инновациям. Неудивительно, что большая часть продаж приходится на возрастную категорию 25-34 года.

Как видим, подходы к цифровизации в сфере культуры и спорта разительно отличаются. Казахстанские учреждения культуры больше фокусируются на «глобальном» переходе в цифру, внедрение внутренних проектов и решений для трансформации своей деятельности. А вот у спортивной сферы фокус сосредоточен на конечном пользователе — профессиональном спортсмене или любителе.

Посмотреть фоторепортаж с конференции PROFIT Sport Day 2021.

Презентации и выступления спикеров доступны на официальном сайте PROFIT Sport Day.

Видеозапись конференции: