ИТ тренды в FinTech и InsurTech: максимизация выгод и управление рисками
Эксперты Amazon Web Service, Softline и Softprom подготовили специальный трехдневный спринт-марафон с обзором ключевых инноваций, которые принесут наибольшую выгоду в финансовом и страховом секторе в 2021 году.
Финансовый и страховой рынок продолжают стремительно трансформироваться с помощью таких ИТ инноваций как машинное обучение (ML), искусственный интеллект (AI), гибридные облака, решения по обнаружению мошенничества.
Мы подготовили практическую трехдневную программу онлайн-конференции «FinTech и InsurTech как драйвер IT-инноваций», которая пройдет 8–10 сентября 2021 для лидеров сферы ИТ, цифровизации, бизнес-архитектуры, ИТ-архитектуры, построения работы с данными (ML, AI) и информационной безопасности.
На конференции буду представлены:
— Методология оценки успеха проектов по машинному обучению.
— Опыт Amazon по обнаружению мошенничества и применения ML для задач бизнеса.
— Решения для ускорения выведения цифровых продуктов.
— Сценарии организации гибридной инфраструктуры: облако и дата-центры.
— Инструменты для оценки подозрительных онлайн-транзакций до обработки платежей и выполнения заказов.
— Обзоры практических кейсов по обнаружению случаев регистрации мошенников и проверке подозрительных транзакций.
3 дня по 60 мин — полных инсайтов и практики!
Отраслевые спикеры:
— Александр Патрушев, архитектор специализированных решений — Искусственный интеллект, Amazon Web Service.
— Андрей Фирсов, архитектор решений AWS, Softline Group.
— Владислав Гавриленко, руководитель направления AWS в Softprom.
Программа онлайн-события доступна по ссылке.
Для участия в конференции необходима регистрация.
Благодарим наших партнеров за подготовку эксклюзивных практических примеров, презентацию эффектов по внедренным инновациям и помощь в информировании участников рынка СНГ!
— Генеральный партнер: Amazon Web Service.
— Специальный партнер: Softline.
— Партнер по миграции в облако: Softprom.