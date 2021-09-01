ИТ тренды в FinTech и InsurTech: максимизация выгод и управление рисками

Эксперты Amazon Web Service, Softline и Softprom подготовили специальный трехдневный спринт-марафон с обзором ключевых инноваций, которые принесут наибольшую выгоду в финансовом и страховом секторе в 2021 году.

Финансовый и страховой рынок продолжают стремительно трансформироваться с помощью таких ИТ инноваций как машинное обучение (ML), искусственный интеллект (AI), гибридные облака, решения по обнаружению мошенничества.

Мы подготовили практическую трехдневную программу онлайн-конференции «FinTech и InsurTech как драйвер IT-инноваций», которая пройдет 8–10 сентября 2021 для лидеров сферы ИТ, цифровизации, бизнес-архитектуры, ИТ-архитектуры, построения работы с данными (ML, AI) и информационной безопасности.

На конференции буду представлены:

— Методология оценки успеха проектов по машинному обучению.

— Опыт Amazon по обнаружению мошенничества и применения ML для задач бизнеса.

— Решения для ускорения выведения цифровых продуктов.

— Сценарии организации гибридной инфраструктуры: облако и дата-центры.

— Инструменты для оценки подозрительных онлайн-транзакций до обработки платежей и выполнения заказов.

— Обзоры практических кейсов по обнаружению случаев регистрации мошенников и проверке подозрительных транзакций.

3 дня по 60 мин — полных инсайтов и практики!

Отраслевые спикеры:

— Александр Патрушев, архитектор специализированных решений — Искусственный интеллект, Amazon Web Service.

— Андрей Фирсов, архитектор решений AWS, Softline Group.

— Владислав Гавриленко, руководитель направления AWS в Softprom.

Программа онлайн-события доступна по ссылке.

Для участия в конференции необходима регистрация.

Благодарим наших партнеров за подготовку эксклюзивных практических примеров, презентацию эффектов по внедренным инновациям и помощь в информировании участников рынка СНГ!

— Генеральный партнер: Amazon Web Service.

— Специальный партнер: Softline.

— Партнер по миграции в облако: Softprom.