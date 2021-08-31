TikTok For Business стал доступен для казахстанских брендов

Теперь местные компании смогут получить прямой доступ к рекламе в самом скачиваемом приложении в мире по итогам 2020 года.

Httpool, дочерняя компания Aleph Holding, глобального партнера крупнейших диджитал платформ, объявила об эксклюзивном сотрудничестве с TikTok, ведущей платформой для создания коротких видеороликов. Httpool, широко представленная в странах Центральной, Восточной Европы и Азии, стала официальным представителем TikTok For Business в Казахстане. Компания обеспечит местному бизнесу доступ ко всем возможностям глобальной маркетинговой платформы.

«Теперь бизнес в Казахстане получит возможность говорить на одном языке с аудиторией TikTok и получать живой отклик от пользователей и креаторов. Благодаря креативным инструментам платформы бренды смогут создавать яркий, интересный и полезный контент, а маркетинговые инструменты TikTok For Business позволят легко и максимально нативно продвигать свои продукты среди аудитории TikTok», — отметили представители Httpool.

Бренды смогут достигать максимальной эффективности рекламных кампаний и вовлекать пользователей в диалог с помощью различных инструментов маркетинговой платформы. Эксперты Httpool отмечают, что размещение полноэкранного рекламного видеоролика, которое пользователь видит при запуске приложения, обеспечит гарантированные показы и максимальное внимание аудитории. Хештег-челлендж, один из самых известных инструментов TikTok For Business, позволит брендам вовлекать пользователей в создание собственного контента с продуктом. А новый рекламный формат Spark Ads поможет продвинуть видео компаний в ленте рекомендаций пользователей, что обеспечит более высокие результаты от проведения рекламных кампаний при минимальном бюджете и ресурсах.

«Httpool по всему миру помогает бизнесу расти, используя собственные ноу-хау в рекламных технологиях и экспертное знание локальных рынков. Мы активно работаем в странах СНГ, помогая рекламодателям взаимодействовать с глобальными медиа-платформами. Мы рады стать эксклюзивным представителем TikTok For Business в Казахстане, помогая местным компаниям получить прямой доступ к рекламе в самом скачиваемом мобильном приложении в мире в 2020 году», — прокомментировал Сергей Доведов, региональный директор Httpool в России и СНГ.