Канат Бейсекеев рассказал, как снимать документальное кино в Казахстане

Спикером нового Huawei Media Hub стал казахстанский режиссер-документалист.

Встреча с Канатом Бейсекеевым была приурочена к старту продаж в Казахстане новых беспроводных наушников Huawei FreeBuds 4 с обновленной фирменной технологией шумоподавления Open-fit ANC 2.0.

За пять лет (в период с 2015 по 2019 годы), согласно информации Министерства культуры и спорта РК, было снято 135 казахстанских фильмов, 75 из них — документальные. Период пандемии выявил новые имена в документальном кинематографе, среди которых одно из лидирующих мест закрепилось за гостем Huawei Media Hub Канатом Бейсекеевым.

Директор Huawei Device в Казахстане и в странах Центральной Азии Фан Джинйонг подчеркнул связь доступности технологий с ростом качества производимого контента: «Любые пользователи интернета, будь то профессионалы или любители, нуждаются в качественных доступных девайсах для съемки фото и видео, а также просмотра и прослушивания контента онлайн. Именно эту цель мы и ставим перед своими продуктами — создание доступной высокотехнологичной экосистемы, в которой человек может полностью раскрыть себя. Huawei Freebuds 4 созданы именно для смелых творческих натур. В них есть все — кристально чистый звук, защищенный новейшей системой шумоподавления, автономность, позволяющая творить, не отвлекаясь на подзарядку, и доступная стоимость для воплощения идей. Новые беспроводные наушники Huawei FreeBuds 4 легкие и комфортные в использовании».

Канат Бейсекеев отметил доступность и разнообразие девайсов для производства документального контента. По его словам, документальное кино и журналистика — это жанры, которые имеют много пересечений. В документалистике, как и в журналистике есть свои законы. Например, на первое место нужно ставить историю, все остальное — это инструменты, которые помогают эту историю оформить для читателя или зрителя.

«Главный закон не поменялся, но сменились инструменты. Больше не нужно иметь оборудование весом в несколько десятков кило или ценой в десятки тысяч долларов. Те, у кого есть телефон и наушники, способны создавать истории. Успех фильма складывается из деталей — героев, атмосферы, сценария, звучания. Есть истории, которые можно снимать налегке, для этого подходят мобильные беспроводные устройства. Это добавляет мобильности и не сковывает героев».

Huawei Media Hub — образовательный проект для журналистов и блогеров, который компания Huawei проводит с целью развития IT-журналистики и блоггинга в Казахстане. Больше информации о наушниках FreeBuds 4 доступно по ссылке.