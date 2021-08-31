Банки второго уровня подключились к «Цифровому тенге»

В Нацбанке уверены, что он может стать новым компонентом платежной инфраструктуры.

Национальный Банк Казахстана провел очередную встречу с участниками финансового рынка для обсуждения хода реализации пилотного проекта «Цифровой тенге». В дискуссии участвовали представители Ассоциации финансистов Казахстана, банков второго уровня, международные эксперты. В рамках встречи была представлен текущий статус проекта, в том числе — подходы Национального Банка к разработке методологии и организации технологической архитектуры, а также мировые тренды в разработке цифровых валют.

С учетом повсеместного развития технологий и платежных систем цифровой тенге имеет потенциал стать новым компонентом платежной инфраструктуры в дополнение к уже существующим платежам, наличным и безналичным.

«Внедрение цифрового тенге позволит усилить конкуренцию на рынке платежных услуг, дать импульс развитию финансовых технологий, а также повысить доступность финансовых услуг в регионах», — уверен регулятор.

В ходе встречи были затронуты вопросы влияния цифровой валюты на финансовую стабильность, удобства платежей для потребителей, также обсуждались решения по снижению рисков. Национальный банк планирует продолжать публичные обсуждения результатов проекта с участниками финансового рынка и общественностью и публиковать итоги обсуждений.

Известно, что участие в пилотном проекте открыто для всех участников рынка без исключения. В настоящее время к реализации пилотного проекта по созданию и внедрению цифровой валюты подключились три казахстанских банка второго уровня.