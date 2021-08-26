Растет число пользователей автоматизированной системы управления железнодорожными перевозками

Система внедрена в рамках программы Цифровой трансформации, направленной на повышение прозрачности всех этапов перевозочного процесса.

В автоматизированной системе управления «Договорная и коммерческая работа» (АСУ ДКР) количество зарегистрированных грузоотправителей, грузополучателей и экспедиторских организаций выросло на 5 тысяч. Таким образом, в системе, к которой подключены все станции страны, уже зарегистрировано свыше 68 тысяч пользователей.

Система внедрена в рамках программы Цифровой трансформации, направленной на повышение прозрачности всех этапов перевозочного процесса. Она позволяет грузоотправителям оформлять перевозочные документы, электронные накладные, заявки на перевозку и вводить корректировки в документы в режиме онлайн, не посещая станцию.

Таким образом, исключены человеческий фактор и бюрократические процедуры. В АСУ ДКР можно подать электронную заявку на переадресовку вагонов.

Также система предварительно информирует таможенные органы о товарах, ввозимых железнодорожным транспортом на территорию ЕАЭС через межгосударственные стыковые пункты Достык, Алтынколь, Сарыагаш, Актау-Порт, Курык-Порт, Болашак, Каракалпакстан. Это упрощает для клиентов железной дороги процедуру таможенного оформления.