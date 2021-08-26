Сменить тариф сотовым операторам можно будет только с согласия абонента

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК подготовило приказ, которым вносятся изменения в правила оказания услуг связи.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК подготовило приказ, которым вносятся изменения в правила оказания услуг связи, сообщает zakon.kz.

Проектом приказа предусмотрены следующие изменения:

• в части подачи заявления для заключения договора через личный кабинет на интернет-ресурсе оператора связи или абонентского устройства сотовой связи с абонентским номером сотовой связи и соответствующего мобильного приложения оператора связи;

• применение механизмов идентификации абонента (электронная цифровая подпись, QR-код, SMS);

• исключается адресная справка (документ, подтверждающий регистрацию по указанному адресу).

Кроме того, в связи с участившимися жалобами, поступающими от населения, проживающего на приграничных территориях Казахстан, предусматривается отмена автоматического подключения к роумингу. Для этого предлагается отменить автоматическое подключение к роумингу, а при необходимости в данной услуге отправить короткое текстовое сообщение или USSD-запрос.

В Агентстве по защите конкуренции пояснили, что операторы сотовой связи имеют право менять тариф, если их расходы увеличились, однако обязаны уведомлять о смене тарифного плана.

«При изменении условий тарифного плана оператор сотовой связи в обязательном порядке извещает абонента об изменении условий за 30 календарных дней до внесения изменений. Соответственно, согласие абонента на изменение условий тарифного плана при оказании услуг сотовой связи не требуется», — сообщил главный инспектор Департамента транспорта и связи агентства по защите и развитию конкуренции РК Рустем Габдулжапаров.

Если же тарифный план был изменен без предупреждения, то можно обратиться с заявлением в Министерство цифровизации. Оператора связи проверят, и если закон действительно был нарушен, обяжут вернуть клиенту прежнюю оплату. Правда, эксперты говорят, что абоненты часто сами не обращают внимания на сообщения о смене тарифа.

«В результате пандемии спрос на мобильный интернет или доходность мобильного интернета резко выросла. Мобильные операторы начинают этим пользоваться для того, чтобы увеличить свою доходную часть», говорит президент ОЮЛ «Интернет ассоциации Казахстана» Шафхат Сабиров.

Также для улучшения качества обслуживания населения операторами связи и качественного оказания услуг телефонной связи будет сокращен срок оказания услуги телефонной связи.

Расширятся способы получения абонентами информации, необходимой для заключения договора, в связи с развитием инфокоммуникационных технологий.

Вместе с тем для защиты интересов абонентов предусмотрена норма, согласно которой при изменении условий тарифных планов производится уведомление абонента и получение его согласия.

Также внесены дополнения в части произведения оператором связи перерасчета, в том числе при авариях в сетях связи. Абоненты смогут расторгать договор в одностороннем порядке, известив об этом оператора связи письменно и оплатив ему фактически понесенные расходы.

В случае приостановления оказания услуг связи не по вине абонента абонентская плата не взимается пропорционально периоду приостановления оказания услуг. В случае приостановления оказания услуг связи, вызванного несвоевременной оплатой абонентом абонентской платы, оператор связи производит перерасчет абонентской платы, взимая не более тридцати процентов размера абонентской платы за период приостановления, — говорится в правилах.

Кроме того, будут расширены способы получения бесплатной ежемесячной информации о полученных услугах связи.

Операторы сотовой связи должны будут предоставлять абонентам возможность самостоятельно формировать тарифный план с учетом технической возможности оператора сотовой связи.

Они также должны будут информировать абонентов об авариях на телефонных сетях и о предполагаемых сроках устранения этих аварий.

Поправки также предусматривают недопущение навязывания оператором разных услуг (телефонной связи, кабельного телевидения и т. д.) при предоставлении услуг доступа к сети Интернет.

Проект приказа размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 9 сентября.