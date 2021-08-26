Стартовал конкурс Digital Ustaz Almaty

Топ-30 педагогов, использующих медиа и популяризирующих цифровые технологии в обучении, поборются за поездку на стажировку в Европу.

Алматы готовится стать хабом передовых образовательных технологий, а учителей призывают смело использовать инновации, цифровые технологии и создавать современный контент.

Специальный проект пройдет в честь 30-летия Независимости Республики Казахстан, как подарок Акима городу и педагогам Алматы. Первый конкурс среди учителей на премию акима г. Алматы «Digital Ustaz Almaty» подготовил Акимат города Алматы, Фонд образования Нурсултана Назарбаева, Институт Современного Образования EdCrunch Academy, при поддержке Министерства Образования и Науки Республики Казахстан. Генеральный партнер — «Алматыкiтап баспасы». Конкурс создан с целью формирования нового имиджа алматинских школ как лидера системы образования в Республике Казахстан и странах СНГ, а также преодоления стереотипов профессиональной деятельности.

Как сообщил Бакытжан Сагинтаев на Форуме работников образования Алматы: «Алматинские школы в постковидный период: качество образования, здоровье детей и роль семьи»:

— Уважаемые педагоги! В ходе сегодняшнего Форума мы обсудили важнейшие задачи, стоящие перед нами в условиях возобновления работы в традиционном формате. Ключевая роль в эффективном решении этих задач принадлежит именно учителям. Поэтому в новом учебном году мы продолжим реализацию мер поддержки педагогов, прежде всего, по стимулированию их профессионального мастерства. Опыт онлайн обучения наглядно показал, что сегодня школа нуждается в учителях, открытых для инноваций, постоянно стремящихся к саморазвитию и творческому росту.

Мы хотим предоставить учителям такую возможность и поэтому сегодня, совместно с Фондом образования Нурсултана Назарбаева, объявляем о старте нового конкурса «Digital Ustaz Almaty», основными целями которого являются популяризация цифровых технологий в обучении и освоение опыта успешных методик цифровой педагогики. Конкурс пройдет в 3 этапа, каждый из которых будет сопровождаться вебинарами и мастер-классами с участием ведущих международных спикеров — лидеров в сфере образования. Для победителей конкурса предусмотрены ценные призы, а обладатель первого места поедет на образовательную стажировку в Лондон или Хельсинки.

Призываю учителей принять активное участие в конкурсе «Digital Ustaz Almaty», сделав, таким образом, шаг не только к собственному профессиональному росту, но и к изучению новых подходов работы в условиях цифровой эры.

Желаю всем учителям успехов!

Конкурс «Digital Ustaz Almaty» пройдет в 3 этапа, заявки на участие учителя 1–12 классов по всем предметам учебного плана, имеющие стаж преподавания не менее одного года в государственных и частных организациях образования города Алматы, могут подать до 1 октября на официальном сайте проекта digitalustazalmaty.kz.

Задания «Digital Ustaz Almaty» ориентированы на разработку образовательного контента с применением цифровых инструментов и мультимедийных платформ с учетом интересов современных школьников. Поэтому на разных этапах конкурса педагогам предстоит пройти интенсивы и мастер-классы от международных спикеров по мотивации учащихся, образовательным digital-средствам и контенту.

По итогам в декабре 2021 года определятся победители 1, 2, 3 места. Обладателю первого места присуждается образовательный грант на прохождение стажировки в зарубежных организациях образования. Десять супер-финалистов получат дипломы и ценные призы. Тридцать финалистов итогового этапа конкурса станут участниками профессиональной конференции EdCrunch — 2021.

Финал конкурса приурочен к празднованию 30-летия независимости Республики Казахстан.

Для обеспечения максимальной прозрачности проведения этапов «Digital Ustaz Almaty» и объективной оценки заданий создан Наблюдательный совет, в состав которого войдут граждане Республики Казахстан и зарубежные эксперты, имеющие выдающиеся достижения в области образования, государственной и общественной деятельности, предпринимательства, науки и современных технологий.