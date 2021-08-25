Стремительное развитие майнинга может нарушить обязательства Казахстана

Казахстан выбрал нечто среднее между категоричным отторжением и безоговорочным принятием криптовалют.

По подсчетам KPMG, только в первом полугодии 2021 года в мире было совершено 548 сделок на сумму $8,7 млрд. Это вдвое выше объема инвестиций всего 2020 года и больше на $1,5 млрд рекордного 2018 года, сообщает Forbes.kz.

По мере развития индустрии возросли опыт и экспертиза инвесторов. Они повысили свои знания в операционной и процедурной стороне вопроса, начиная хранением и управлением запасами и заканчивая конкурентоспособностью и зрелостью поставщиков услуг. Громкие раунды инвестирования в такие финтех-компании, как BlockFi ($350 млн), Paxos ($300 млн), Blockchain.com ($300 млн) и Bitso ($250 млн) говорят о том, что инвесторы, включая классические банки, уверенно вкладывают средства в криптовалютные сервисы.

Источник: KPMG International, Pulse of Fintech H1 ’21, август 2021

Несмотря на стабильный интерес правительств и регулирующих органов к централизованным цифровым валютам и криптовалютам, стратегии государств разнятся. Например, если Китай в первом полугодии 2021 года ввел жесткие ограничения на майнинг и торговлю криптовалютами, то чиновники Сальвадора объявили, что биткойн станет законным платежным средством с 7 сентября.

Казахстан, в свою очередь, выбрал нечто среднее между категоричным отторжением и безоговорочным принятием криптовалют. С одной стороны, майнинг был легализован подписанием летом 2020 года закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования цифровых технологий». Этому, вероятно, способствовала бурная деятельность 14 дата-центров, которые, согласно апрельским данным Министерства цифрового развития, принесли более 82 млрд тенге капиталовложений в 2020 году. Учитывая, что «цифровые фермы» расположены по большей части вне мегаполисов, добыча криптовалюты позволила бы улучшить инвестиционные показатели ряда регионов.

Вместе с тем введение с 2022 года налога для майнеров в размере 1 тенге за 1 кВТ/ч встретила острую критику представителей индустрии. Так, по мнению президента Ассоциации блокчейн и индустрии дата-центров в Казахстане Алана Дорджиева, новый налог приведет к оттоку иностранных инвесторов и ежегодной потере около 10 млрд тенге. Глава ассоциации опасается, что вместо предполагаемых 4,4 млрд тенге бюджет получит всего 2 млрд через два года, и что эта цифра будет стремиться к нулю в последующие годы.

В призме диверсификации экономики майнинг выглядит как легкое решение, требующее на первый взгляд только юридического разрешения и электроэнергии. Но Казахстану целесообразно также высчитать экологические последствия развития отрасли добычи криптовалюты как подписанту Парижского соглашения. Учитывая постоянно растущие объемы электроэнергии для добычи криптовалют и сильную зависимость от угольных электростанций при генерировании электричества, Казахстан может поставить под риск реализацию взятых в рамках данного соглашения обязательств по сокращению выбросов парниковых газов на 15% к 2030 году. Низкая доля возобновляемых источников энергии в производстве электричества и необходимость больших инвестиций в ВИЭ, не позволяют в сжатые сроки перейти на экологически чистый майнинг.

В этой связи выбранный Казахстаном своего рода «третий путь», пытающийся избежать крайностей, позволил бы воспользоваться «миграцией майнинга» из Китая в другие юрисдикции, при этом делая все возможное для снижения парниковых выбросов. Бюджет страны может недополучить десятки миллиардов тенге от майнинга, но в свете формирующегося климатического консенсуса, в частности среди держав, странам-экспортерам все сложнее будет аргументировать отсутствие прогресса в соблюдении экологических договоренностей.

В случае дальнейшего совершенствования законов, инфраструктуры, инвестиционного климата, Казахстану возможно удастся соответствовать внезапно выпавшему на его долю статусу «третьей страны в мире по майнингу», одновременно выступая «ответственным стейкхолдером» в мировой политике и экономике, все больше и больше поворачивающихся в сторону борьбы с климатическим кризисом, чистой энергетики и осознанному ESG-инвестированию.