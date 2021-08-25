Редкие исторические документы оцифрованы в Нур-Султане

В Государственном архиве города Нур-Султана оцифрованы редкие документы, имеющие огромное историческое значение.

В Государственном архиве города Нур-Султана оцифрованы редкие документы, имеющие огромное историческое значение, сообщает Kazpravda.kz.

Благодаря открытию в Государственном архиве города Нур-Султана современной рес-таврационной лаборатории исследователям в оцифрованном виде стали доступны малоизвестные свидетельства многих трагических страниц истории Казахстана.

Лаборатория создана в рамках реализации государственной программы «Архив-2025» по инициативе директора архива Мейрама Бектембаева и при поддержке акимата Нур-Султана.

Теперь в распоряжении архивистов новейшее итальянское реставрационное оборудование. С его помощью удалось ускорить и сделать более качественным восстановление ветхих бумажных документов и перенос информации с них на наиболее долговечные электронные носители.

Работа в лаборатории теперь начинается с дезинсекционной обработки материалов инертным газом, а раньше для этой цели использовался вредный формалин. Затем, после дезинфекции, специалисты лаборатории в течение 3–4 недель следят за состоянием бактерий на бумаге, не приступая сразу к восстановлению поврежденных страниц.

Среди документов, поступивших на реставрацию, есть и разорванные, в которых отсутствуют отдельные части. В этом случае необходимо восстановить выпавшие страницы. Для этого лаборатория оснащена специальным подсвечивающим столом. В такой кропотливой работе используются специальная бумага японского производства и натуральный клей. После дальнейших процедур укрепление бумажной основы бумажных носителей осуществляется с помощью двустороннего ламинатора.

— Удалось восстановить и оцифровать большое количество документов 1920-х годов, написанных арабской вязью, — говорит Сауле Бекетаева, начальник отдела информационно-разъяснительной работы столичного архива. — Их солидное число говорит о широком распространении такого письма в Казахстане. Оно, в частности, использовалось в протоколах заседаний аульных советов. Кроме того, арабскими буквами написаны документы, относящиеся к времени проведения коллективизации и бывшие ранее засекреченными.

В частности, архив оцифровал описи конфискованного у баев имущества по Атбасарскому уезду в 1928 году, написанные арабской вязью и до передачи в архив хранившиеся в Акмолинском окружном исполнительном комитете.

Столичный архив также теперь располагает многими оцифрованными документами, написанными от руки и напечатанными латиницей, сменившей арабскую вязь. На ней велось делопроизводство городского совета Акмолинска, областного руководства, а также ею пользовались в повседневной переписке простые граждане. Именно латиницу в своих письмах домой использовал красноармеец Каиржан Тыкшикеев, родившийся в 1916 году в Кокчетавской области Айыртауского района. Он был призван в армию 7 февраля 1942 года, а в 1943 году пропал без вести на полях Великой Отечественной войны. В рамках проведения республиканской акции «Впиши свое имя в летопись столицы» его внук Марат Тыкшикеев передал в фонд Государственного архива Нур-Султана фронтовые письма родным и близким, написанные латинской графикой.