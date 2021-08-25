Стартует ALAMAN Main 2021

В Казахстане в третьей декаде августа начнутся квалификационные раунды второго сезона киберспортивного турнира ALAMAN Main 2021.

В Казахстане в третьей декаде августа начнутся квалификационные раунды второго сезона киберспортивного турнира ALAMAN Main 2021, сообщает пресс-служба Казахстанской федерации киберспорта (Qazaq CyberSport Federation).

Общий призовой фонд второго сезона ивента, как и в его стартовом розыгрыше, составит 7 млн тенге — это самый крупный показатель среди четырех направлений турниров серии ALAMAN. Для сравнения, призовые фонды турниров остальных направлений серии ALAMAN колеблются от 5 млн тенге (FastCup) до 4 млн тенге (Sports), а самый незначительный призовой фонд серии в объеме до 1 млн тенге предназначен для турниров Stream.

Такая разница в призовых фондах обусловлена тем, что к турнирам Stream привлекается незначительное количество участников (обычно это медийные лица, например, стримеры и киберспортивные блогеры). Турниры серии Sports основной целью преследуют формирование сборных команд страны для выступлений на международной арене (киберспорт уже является неотъемлемой частью Азиад и в перспективе может стать олимпийским видом спорта).

Турниры FastCup сопоставимы с ALAMAN Main по степени охвата игроков и количеству дисциплин, но проводятся они в течение одного дня. Направление Main, организаторами которого выступают турнирная платформа Pinger.Pro и национальный оператор связи АО «Казахтелеком», охватывает сразу семь кибердисциплин и собирает более 5 тыс. участников, которые ведут борьбу за самый крупный приз в течение нескольких недель.

Во втором сезоне ALAMAN Main казахстанцы смогут участвовать в турнирах по дисциплинам PUBG Mobile, CS: GO, Mobile Legends: Bang Bang, Valorant, FIFA 21, Brawl Stars и Clash Royal. Отметим, что по сравнению с первым сезоном ALAMAN Main 2021, который завершился в июне, в игровой программе ивента произошло одно изменение: дисциплину Call of Duty: Mobile сменила игра Valorant, унаследовав от предшественницы и объем призового фонда в 1,3 млн тенге.

Это не самый крупный призовой фонд среди дисциплин второго сезона: так, его участники в дисциплине Mobile Legends: Bang Bang разделят призовые в размере 1,4 млн тенге, такой же призовой фонд будет сформирован для представителей контрстрайка (CS: GO). Призовой фонд дисциплины Brawl Stars равняется 840 тыс. тенге, по дисциплине Clash Royale он составит 380 тыс. тенге, как и в киберфутбольных баталиях FIFA 21.