В Павлодарской области создадут полноступенчатую систему ИТ-образования

О планах развития образования в сфере информационных технологий рассказал аким Павлодарской области Абылкаир Скаков.

На базе Колледжа информационных технологий в Павлодаре откроют IT-хаб, а само учебное заведение модернизируют.

Колледж, по задумке областных властей, должен стать местом притяжения представителей IT-сообщества. О планах развития образования в сфере информационных технологий в числе прочего рассказал аким Павлодарской области Абылкаир Скаков на августовской конференции педагогов региона, передает МИА «Казинформ».

«Более того, на базе Торайгыров университета планируется открытие школы информационных технологий. Это будут сертификационные курсы для тех, кто хочет получить дополнительные или углубленные знания в этой отрасли. В вузе также запускается факультет Computer Science. Таким образом мы выстраиваем полный цикл IT-образования в нашем регионе», —сообщил Скаков.

Он подробно остановился на планах по развитию и других направлений. В частности, Абылкаир Скаков сообщил о возросшем вдвое за последние годы бюджете образования, что позволило начать масштабную модернизацию школ в Павлодарской области. По запущенной главой региона в прошлом году программе «Заманауи мектеп» в учебных учреждениях не только делают капитальный ремонт, но и полностью обновляют оборудование, мебель, а также благоустраивают прилегающие территории.