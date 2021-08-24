Новые правила по переносу абонентского номера к другому оператору

При каких условиях будет осуществляться перенос абонентского номера.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности подготовило приказ о внесении изменений в Правила переноса абонентского номера в сетях сотовой связи и даты введения услуги переноса абонентского номера в сетях сотовой связи, сообщает zakon.kz.

Перенос абонентского номера будет осуществляться при следующих условиях:

1. корректность заполнения запроса в ЦБДАН реципиентом на перенос абонентского номера в сетях сотовой связи. При этом под корректностью понимается правильность и точность заполнения запроса согласно заявке;

2. достоверность персональных данных абонента. При этом под достоверностью понимается совпадение указанных в заявке индивидуального идентификационного номера (ИИН) физического лица или номера документа, удостоверяющего личность для нерезидентов РК, не имеющих ИИН /бизнес–идентификационного номера (БИН) юридического лица, с данными указанных в договоре об оказании услуг сотовой связи между донором и абонентом;

— подтверждение возможности переноса абонентского номера — с момента последнего переноса прошло не менее 60 календарных дней, за исключением случаев ошибочных переносов;

3. отсутствие активных заявок на перенос абонентского номера;

4. отсутствие задолженности на момент проверки донором по договору об оказании услуг связи, заключенному с донором, у абонентов с кредитным порядком расчетов;

5. отсутствие задолженности за услуги роуминга у абонентов с авансовым порядком расчетов на момент проверки донором по договору об оказании услуги связи, заключенному с донором, при не использовании роуминг-партнером оператора сотовой связи системы (оборудования и билинговой системы), позволяющей отслеживать продолжительность соединений в режиме реального времени;

6. отсутствие у абонента обязательств по договору перед донором по приобретенным абонентским устройствам для переносимых абонентских номеров.

При этом выбор полного переноса абонентского номера предусматривает перенос всех абонентских номеров, отраженных абонентом в перечне абонентских номеров. Если по одному из абонентских номеров будет отказ в переносе, то запрос будет считаться отклоненным полностью по всем абонентским номерам, отраженных в перечне, — говорится в документе.

Выбор частичного переноса абонентского номера предусматривает перенос только части абонентских номеров, отраженных абонентом в перечне абонентских номеров, по которым получено подтверждение донора на перенос.

При этом указывается, что отказ на перенос по одному или нескольким абонентским номерам не является отказом для переноса абонентских номеров из списка, по которым получено подтверждение донора.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 7 сентября.