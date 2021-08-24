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Солнечная сотовая станция появилась на Чарыне

В национальном парке Чарын появилась антенна сотовой связи, работающая на альтернативных источниках энергии.

24 августа 2021 14:20, Profit.kz
Рубрики: Связь, Общество

Республиканское общественное объединение QazaqGeography в июле 2021 года обратилось к сотовым операторам Казахстана с предложением обеспечить мобильную связь на территории наиболее популярных туристических маршрутов в национальном парке «Чарын». Первым результатом стала установка антенн сотовой связи в национальном парке, которая обеспечит качественное покрытие на популярнейшем туристическом объекте «Долина замков», через который ежемесячно проходит более тысячи посетителей.

Солнечная сотовая станция Kcell появилась на Чарыне

Снабжение электричеством телекоммуникационного оборудования производится с помощью альтернативной энергии от солнечных батарей и ветрогенераторов: вырабатываемое электричество накапливается в специальных аккумуляторах и позволяет круглосуточно обеспечить станцию током. Таким образом, не нужны капитальные затраты на прокладку коммуникаций. Установка базовой станции позволит обеспечить уверенный прием сигнала, и в случае необходимости посетители смогут связаться с администрацией парка, экстренными службами, включая ЧС и скорую помощь. Первым оператором, откликнувшимся на предложение, стал Kcell.

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