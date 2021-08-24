Солнечная сотовая станция появилась на Чарыне

В национальном парке Чарын появилась антенна сотовой связи, работающая на альтернативных источниках энергии.

Республиканское общественное объединение QazaqGeography в июле 2021 года обратилось к сотовым операторам Казахстана с предложением обеспечить мобильную связь на территории наиболее популярных туристических маршрутов в национальном парке «Чарын». Первым результатом стала установка антенн сотовой связи в национальном парке, которая обеспечит качественное покрытие на популярнейшем туристическом объекте «Долина замков», через который ежемесячно проходит более тысячи посетителей.

Снабжение электричеством телекоммуникационного оборудования производится с помощью альтернативной энергии от солнечных батарей и ветрогенераторов: вырабатываемое электричество накапливается в специальных аккумуляторах и позволяет круглосуточно обеспечить станцию током. Таким образом, не нужны капитальные затраты на прокладку коммуникаций. Установка базовой станции позволит обеспечить уверенный прием сигнала, и в случае необходимости посетители смогут связаться с администрацией парка, экстренными службами, включая ЧС и скорую помощь. Первым оператором, откликнувшимся на предложение, стал Kcell.