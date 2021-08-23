Ракета «Союз» со спутниками OneWeb стартовала с космодрома Байконур

Находящиеся на борту британские спутники OneWeb успешно выведены на орбиту.

Российская ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно запущена с космодрома Байконур. Запуск ракеты произведен в 4:14 по времени Нур-Султана с третьего раза. До этого пуск дважды переносился. В первый раз 19 августа — из-за сбоя в работе российского оборудования стартового комплекса. Во второй раз 20 августа, когда OneWeb попросила отложить старт из-за сбоя в программном обеспечении наземного комплекса управления спутниками, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что находящиеся на борту британские спутники OneWeb успешно выведены на орбиту.

«Есть отделение всех 34 космических аппаратов», — сообщили в Роскосмосе.

Развоз спутников по орбите разгонным блоком «Фрегат» занял 3 часа 45 минут. За это время разгонный блок совершил 10 маневров, отделив девять групп спутников.

После состоявшегося запуска орбитальная группировка OneWeb выросла до 288 спутников.

Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет «Союз» с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков «Союзов» сокращено до 19. Выполнены уже девять, включая состоявшийся пуск: три с Байконура, пять с Восточного и один с Куру.