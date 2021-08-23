В Казахстане появятся новые объекты криптодобычи

Игровая и интернет-компания The9, базирующаяся в Китае, планирует построить новые объекты криптодобычи в Казахстане общей мощностью 200 мегаватт (МВт).

Игровая и интернет-компания The9, базирующаяся в Китае, планирует построить новые объекты криптодобычи в Казахстане общей мощностью 200 мегаватт (МВт). NBTC, дочерняя компания, полностью принадлежащая Шанхайской компании The9, и зарегистрированная в Казахстане LGHSTR Ltd. подписали необязательный инвестиционный меморандум о создании совместного предприятия в Центральноазиатской республике, сообщила китайская компания.

NBTC будет владеть 51% и контролировать совет директоров новой организации, подробно описано в пресс-релизе. Основной задачей СП будет строительство объектов по добыче криптовалют общей мощностью 200 МВт в течение двух лет, сообщили в The9. По словам компании, завершенные объекты смогут вместить более 50 000 устройств S19 Antminer и иметь около 5 EH/s хеш-мощности. Около 100 МВт мощности должно быть доступно до конца этого года, а крайний срок для остальных установлен на конец 2022 года.

В настоящее время The9 работает над глобализацией своего бизнеса в рамках более широких усилий, чтобы зарекомендовать себя как диверсифицированная высокотехнологичная интернет-компания. Генеральный директор NBTC Цай Чжифан отметил, что первая партия его хеш-мощности уже была установлена в Казахстане в начале августа, отметив, что оборудование работает стабильно.

Исполнительный директор добавил: «Если сотрудничество с нашими мировыми партнерами по майнинг объектам будет развиваться гладко, мы ожидаем восстановить примерно 50% нашей первоначальной хеш-мощи к концу октября этого года, и мы планируем восстановить всю нашу первоначальную хеш-мощность и добавить новую хеш-мощность до конца этого года».

В The9 подчеркивается, что он будет продолжать искать недорогие объекты c устойчивой энергетикой в различных регионах мира. Он хочет ускорить масштабное развертывание оборудования для майнинга криптовалют, как собственного, так и оборудования, принадлежащего его партнерам. Для этого компания планирует инвестировать в новые фермы и сотрудничать с операторами существующих объектов. Ранее в августе ее дочерняя компания NBTC подписала необязательный договор создания совместного предприятия с другим субъектом из Казахстана, Kazdigital Ltd.

План состоит в том, чтобы построить хаб по добыче криптовалют мощностью 100 МВт, который будет использоваться для развертывания майнинговых установок, принадлежащих The9 и другим компаниям. А в июле китайская фирма подписала хостинг-соглашение с Bitriver на использование 15 МВт мощности российской компании в течение двух лет. На фоне продолжающихся репрессий в отношении добычи биткоинов по всему Китаю майнеры переезжают в более дружественные юрисдикции. В июне компания Bit Mining из Шэньчжэня начала поставлять в страну оборудование, перенеся 3000 машин. Месяц спустя компания объявила о расширении своей деятельности в Центральной Азии с покупкой и развертыванием еще 2500 установок в Казахстане. Примерно в то же время производитель аппаратного обеспечения Bitmain обнародовал план размещения майнеров Antminer S19 Pro в центре обработки данных мощностью 180 МВт, управляемом Enegix.