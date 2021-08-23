Азамат Батыркожа освобожден от должности вице-министра

Постановлением Правительства Республики Казахстан Батыркожа Азамат освобожден от должности вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Постановлением Правительства Республики Казахстан Батыркожа Азамат Байкуанышулы освобожден от должности вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК.

Азамат Батыркожа родился в 1972 году в Северо-Казахстанской области. Окончил Военную академию ракетных войск стратегического назначения им. Ф. Э. Дзержинского, университет «Туран-Астана».

Трудовую деятельность начал в 1995 году в должности спецтехника отдела безопасности в частной компании. В 1997–1999 гг. работал в структуре Министерства транспорта и коммуникаций РК. В разные годы работал в частных компаниях и квазегосударственном секторе, занимал различные должности в министерствах транспорта и коммуникаций РК.

С декабря 2019 года по настоящее время занимал должность вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.