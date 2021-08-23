Установлены новые правила работы с компьютерами

Приказом и.о. министра здравоохранения РК от 6 августа 2021 года утверждены Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека.

Приказом и. о. министра здравоохранения РК от 6 августа 2021 года утверждены Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека, сообщает zakon.kz.

Документ устанавливает требования к расположению и отделке помещений, в которых размещаются компьютеры, планшеты, видеотерминалы (ВТ). Согласно правилам, компьютеры, планшеты, ноутбуки и видеотерминалы размещаются в специально построенных, пристроенных, реконструированных помещениях, а также в помещениях первого этажа жилых домов с отдельным входом, не совмещенным с подъездом жилого дома или на любых этажах общественных зданий, при обеспечении звукоизоляции и вентиляции помещений с устройством изолированных от жилых помещений вентиляционных каналов для отвода загрязненного воздуха выше уровня кровли здания.

В помещениях для размещения и эксплуатации указанной техники обеспечиваются условия для соблюдения нормируемых параметров освещенности, микроклимата, приведенных в Санитарных правилах. Как отмечается, помещения для работы с компьютерной техникой не должны размещаться в аварийных зданиях. Площадь на одно рабочее место пользователей ПК и ВТ на базе электронно-лучевой трубки составляет не менее 6 квадратных метров при рядном расположении, при центральном и периметральном расположении — 4 м², при использовании ВТ на базе плоских дискретных экранов (жидкокристаллические, плазменные, светодиодные) при любом расположении — 4 м², — говорится в документе.

Площадь на одно рабочее место пользователей планшетов, ноутбуков должна составлять 2,5 м². Также говорится, что для отделки помещений применяют материалы, допускающие уборку влажным способом с применением моющих средств. Поверхность пола в помещениях, где оборудуется техника, выполняется без выбоин и щелей, из материалов, обладающих антистатическими свойствами. Помещения, мебель и оборудование должны содержаться в порядке и чистоте. Дефекты в отделке помещения и поломки оборудования, мебели подлежат своевременному ремонту и замене. Кроме того, подобные помещения должны быть оборудованы защитным заземлением.

Правила вводятся в действие с 23 августа 2021 года.