Все научные работы будут храниться в единой базе

В Министерстве образования и науки разработают единую базу, где будут храниться все магистерские и докторские работы.

В Министерстве образования и науки разработают единую базу, где будут храниться все магистерские и докторские работы, передает zakon.kz.

«У нас будет репозиторий учебных работ. Все эссе, диссертации, магистерские, докторские, курсовые работы отныне будут проверяться через единый репозиторий научных работ. Второй раз написать такую же работу теперь не получится. В следующем году работа будет завершена. Это позволит нам сделать еще один большой шаг по обеспечению академической честности среди студентов и научной сферы», — сказал министр образования и науки Асхат Аймагамбетов на Республиканской августовской конференции педагогов.

Кроме того, защита докторских диссертаций будет транслироваться в прямом эфире.

«Все диссертации, которые были защищены с 2021 года, будут находиться в открытом доступе на сайтах самого вуза и Национального центра экспертизы. Теперь по итогам защиты у диссертационного совета будет четыре варианта: присудить или нет, отправить на повторную защиту или доработку», — пояснил глава МОН.