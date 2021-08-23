«СЕРГЕК» зафиксировал с начала года 1715 адмправонарушений в столице

16 530 камер видеонаблюдения установлены в общественных местах — парках, скверах, на автобусных остановках, ТРЦ и пр. в Нур-Султане.

16 530 камер видеонаблюдения установлены в общественных местах — парках, скверах, на автобусных остановках, ТРЦ и пр. в Нур-Султане. Мониторинг записей с них позволяет операторам видеонаблюдения Ситуационного центра iKOMEK выявлять и оперативно оповещать об административных правонарушениях, передает Елорда Инфо.

Так, через камеры «СЕРГЕК» оформлено с начала 2021 года 1 715 административных правонарушении, 37 фактов несанкционированной свалки мусора, 6 случаев допущения правонарушения военнослужащими и 84 раскрытых уголовных дел. В результате, нарушители выплатили штрафы на общую сумму 26 730 209 тг.

Кроме того, iKOMEK тесно работает с Департаментом полиции столицы, ветсервисом и коммунальными службами города. С начало года отработано 935 запросов от правоохранительных, судебных органов и адвокатских организаций. Посредством системы видеонаблюдения операторы зафиксировали 7306 случаев нарушения по вопросам ЖКХ и 86 фактов нахождение бездомных животных. Также специалисты ведут работу по мониторингу соблюдения санитарных норм жителями столицы.

«Данные оперативно направляются руководству объектов для проведения разъяснительных работ с жителями и гостями столицы, эту работу мы проводим в целях нераспространения коронавирусной инфекции в столице», — рассказала руководитель Городского центра iKOMEK Жаннат Дубирова.