Премьер России привел удачный пример цифровизации в ЕАЭС

Премьер заявил, что это пример того, как современные решения открывают новые возможности для целой сферы, в данном случае для рынка труда.

Председатель правительства России Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета привел успешный пример цифровизации, передает Sputnik.kz.

Он считает, что углубить интеграцию поможет создание единого цифрового пространства. Власти должны формировать условия для ускоренного перехода. Уже есть результаты.

«С начала июля запущен первый совместный проект унифицированной системы поиска „Работа без границ“. Используя этот сервис, можно найти подходящую вакансию или подобрать персонал на территории ЕАЭС», — сказал Мишустин.

Он сказал, что это пример того, как современные решения открывают новые возможности для целой сферы, в данном случае для рынка труда.