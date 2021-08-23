Назначен вице-министр информации и общественного развития РК

Постановлением Правительства Республики Казахстан назначен новый вице-министр информации и общественного развития РК.

Постановлением Правительства Республики Казахстан Умаров Аскар Куанышевич назначен на должность вице-министра информации и общественного развития РК. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК.

Аскар Умаров родился в 1976 году в г. Алматы. Окончил университет «Туран».

В 1997–1998 гг. — ведущий специалист сектора социально-экономических проблем «Республиканского научного центра проблем культуры».

В 1998–1999 гг. — специалист по маркетингу в журнале «Малый бизнес Казахстана».

В 2001–2005 гг. — корреспондент ТОО РГ «Новости недели».

В 2005–2006 гг. — шеф-редактор Алматинского бюро дирекции информационно-аналитических программ филиала АО РТРК «Казахстан» — РТЦ «Астана».

В разные годы занимал руководящие должности в частных организациях.

В 2008–2010 гг. — директор, заместитель генерального директора ТОО «Нур-Медиа».

В 2011–2013 гг. — вице-президент НАО «Тюркская академия».

2014 г. — управляющий директор АО НК «Астана ЭКСПО-2017».

В 2016–2017 гг. — президент общественного фонда.

В 2017–2020 гг. — генеральный директор ТОО МИА «Казинформ».

С января 2020 года по настоящее время — председатель правления АО МИА «Казинформ».