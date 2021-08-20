Корейские компании примут участие в реализации 5G в Казахстане

Южная Корея является признанным мировым лидером в сфере цифровизации экономики и пионером в области сетей 5G.

После переговоров на высшем уровне Глава Казахстана принял участие в работе круглого стола с участием крупнейших корейских и казахстанских компаний.

В своем выступлении Президент Казахстана проинформировал участников форума об основных итогах межгосударственных переговоров с Президентом Мун Чжэ Ином, отметив, что Южная Корея — очень важный стратегический партнер Казахстана.

— Объем прямых инвестиций из вашей страны за последние 15 лет составил более 6 млрд долларов. В Казахстане успешно работают более 550 предприятий с корейским капиталом, включая ведущие корпорации, такие как Samsung, Hyundai, Lotte, Posco, KNOC и другие. С их участием уже реализовано 24 крупных проекта на сумму более 2,5 млрд долларов. Знаковым проектом является строительство и эксплуатация Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД) с участием корейской компании SK Engineering & Construction, — сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Президент акцентировал внимание на приоритетности формирования экономики, основанной на инновациях и новых технологиях.

— Стратегический интерес для нас представляют высокотехнологичные производства в обрабатывающей промышленности, а также технологии Индустрии 4.0. Южная Корея является признанным мировым лидером в сфере цифровизации экономики и пионером в области сетей 5G, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Наряду с этим Глава государства отметил наличие в Казахстане современной инфраструктуры для развития инновационных технологий.

— Мы заинтересованы в создании совместных производств компьютерной техники, сетевого оборудования, центров обработки данных. Казахстан также работает над развертыванием сети 5G. Проведены первые испытания в крупных городах. Приглашаю корейские компании принять участие в реализации проектов 5G в Казахстане, — заявил Президент.

В выступлении также была отмечена приоритетность развития в Казахстане альтернативной и возобновляемой энергетики. Президент предложил корейским компаниям рассмотреть инвестиционные возможности в таких сферах, как ветровая и солнечная энергетика.

Говоря о формировании институциональной среды для инвесторов, Президент призвал использовать возможности национальной компании Kazakh Invest, специальных экономических и индустриальных зон, а также Международного финансового центра «Астана».

Завершая свою речь, Глава государства назвал мероприятие действенным практическим шагом в углублении торгово-экономического взаимодействия между двумя странами.

Касым-Жомарт Токаев сообщил о своем решении создать специальную рабочую группу во главе с заместителем Премьер-министра Романом Скляром для конкретной работы с корейскими предпринимателями. При этом, как подчеркнул Президент, в части реализации крупных институциональных, инфраструктурных проектов мониторинг будет осуществляться им лично.

Модератором круглого стола выступил председатель Корейской международной торговой ассоциации KITA Кристофер Ку. В качестве спикеров выступили председатель АО ФНБ «Самрук-Казына», министр торговли, индустрии и энергетики Республики Корея, а также руководители корейских компаний Samsung Electronics, Doosan Heavy Industries& Construction, Hyundai Engineering & Construction, Dongil Construction, Lotte Confectionery, BC Card, Seegene Medical Foundation, Korea Health Industry Development Institute (KHIDI), Dongkwang Trading Corporation и Kolon World Investment.

С казахстанской стороны во встрече приняли участие представители Администрации Президента, члены Правительства, руководители МФЦА, компаний «КазТрансГаз», Kazakh Invest, «Казахтелеком», Kaspi.kz и др.

По итогам круглого стола подписано 34 соглашения на общую сумму 1,7 млрд долларов, в том числе 21 коммерческий документ и 13 некоммерческих. Достигнутые договоренности по совместной реализации инвестиционных проектов предусматривают трансферт корейских технологий, основанных на высокой эффективности и экологичности производств.