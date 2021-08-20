Технологическое сотрудничество Казахстана и Кореи

Президент Касым-Жомарт Токаев совместно с Президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином провел встречу с лидерами корейского бизнеса.

В Голубом доме Президент Касым-Жомарт Токаев совместно с Президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином провел встречу с лидерами корейского бизнеса. В мероприятии приняли участие руководители крупных казахстанских компаний.

В начале своего выступления Касым-Жомарт Токаев выразил особую благодарность Президенту Мун Чжэ Ину за организацию данного мероприятия, а также всего визита в Сеул.

Президент Казахстана акцентировал внимание на возможностях Казахстана в реализации взаимовыгодных проектов в сферах недропользования, инноваций и новых технологий, атомной, альтернативной и возобновляемой энергетики, нефтегазового машиностроения.

— Наша страна находится на этапе цифровой и технологической трансформации экономики. Мы готовы работать по всем направлениям инвестиционного и технологического сотрудничества. Для этого есть финансовые и материальные ресурсы, развитая инфраструктура, а самое главное — политическая воля руководства и добрые отношения между нашими государствами. Поэтому я полон оптимизма в отношении перспектив сотрудничества и вновь говорю о том, что как Президент Республики Казахстан буду лично участвовать в мониторинге реализации достигнутых соглашений и, в целом, всей работы, направленной на укрепление экономического взаимодействия наших стран, — заключил Касым-Жомарт Токаев.

В своей речи Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин высказал полную поддержку со стороны южнокорейского Правительства в реализации совместных инвестиционных проектов с Казахстаном.

В рамках мероприятия слово также было предоставлено руководителям корейских компаний Hyunday Motor Company, Samsung Electronics, Doosan Heavy Industries & Construction, Lotte Confectionery, POSCO International, Celltrion, Dongil Construction, KOTRA.

С казахстанской стороны выступили заместитель Премьер-министра Роман Скляр, председатель ФНБ «Самрук-Казына», председатель Совета директоров АО Kaspi.kz и учредитель ТОО Mineral Product.