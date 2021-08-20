Изменились условия для участников международного технологического парка «Астана Хаб»

Приказом Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК от 12 августа 2021 года внесены изменения и дополнения в приказ «Об утверждении Правил деятельности международного технологического парка Астана Хаб».

Приказом Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 12 августа 2021 года № 277/НК внесены изменения и дополнения в приказ Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 26 сентября 2018 года № 415 «Об утверждении Правил деятельности международного технологического парка Астана Хаб», сообщает Учет.kz

• Изменились функции Технопарка:

1) оказание услуг акселерации, технологического бизнес-инкубирования участникам Технопарка;

2) предоставление услуг по проведению маркетинговых и иных мероприятий для участников Технопарка;

3) оказание услуг по проведению консультационных, информационных, аналитических, образовательных мероприятий для стимулирования развития участников Технопарка;

4) сотрудничество с международными организациями, иностранными партнерами с целью привлечения информационных, образовательных и финансовых ресурсов для стимулирования развития участников Технопарка, изучения международного опыта и обмена знаниями;

5) поиск потенциальных инвесторов для реализации индустриально-инновационных проектов в области информационно-коммуникационных технологий участников Технопарка;

6) направление приглашений, ходатайств на получение иностранцами и лицами без гражданства виз для прохождения обучения по программам Технопарка, работников участника Технопарка;

7) привлечение нерезидентов и резидентов Республики Казахстан для участия в Технопарке;

8) регистрация участников Технопарка и выдача соответствующих подтверждающих документов;

9) предоставление жилья и создание условий для проживания лицам, проходящим акселерацию в Технопарке;

10) финансирование индустриально-инновационных проектов участников Технопарка в области информационно-коммуникационных технологий;

11) создание инвестиционных фондов или принятие долевого участия в инвестиционных фондах;

12) финансирование обучения физических лиц, претендующих на его получение в области информационно-коммуникационных технологий, в целях подготовки квалифицированных кадров.

• В связи с этим Правила дополняются п. 3-1:

3-1. Финансирование обучения физических лиц, претендующих на обучение в области информационно-коммуникационных технологий, осуществляется в соответствии с внутренними документами Технопарка.

• пункт 7 изложен в следующей редакции:

7. Для регистрации в качестве участника Технопарка заявитель должен соответствовать следующим требованиям:

являться юридическим лицом; отсутствие на момент подачи заявления филиалов, а также иных обособленных структурных подразделений, за исключением представительств;

не относиться к организациям, реализующим (реализовавшим) инвестиционный приоритетный проект в соответствии со статьей 284 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, а также инвестиционный стратегический проект по инвестиционным контрактам, заключенным до 1 января 2015 года;

не являться юридическим лицом, пятьдесят и более процентов акций (доли участия в уставном капитале) которого прямо или косвенно принадлежат государству, национальным управляющим холдингам, национальным холдингам и национальным компаниям или их дочерним организациям;

не являться недропользователем или участником специальной экономической зоны;

не являться плательщиком акцизов в соответствии со статьей 461 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» (далее — Кодекс);

осуществлять один и (или) несколько приоритетных видов деятельности в в области информационно-коммуникационных технологий, а также в рамках одного приоритетного вида деятельности осуществлять одну и (или) несколько предусмотренных в нем работ в соответствии с Перечнем приоритетных видов деятельности в области информационно-коммуникационных технологий, утвержденным приказом Министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 11 апреля 2019 года № 37/НК (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 18523) (далее — Перечень приоритетных видов деятельности в области информационно-коммуникационных технологий).

• пункт 8 изложен в новой редакции:

8. Представление заявления для регистрации в качестве участника Технопарка, его дальнейшее рассмотрение Технопарком, уведомление об изменении статуса заявления осуществляется посредством интернет-ресурса Технопарка.

Для регистрации в качестве участника Технопарка заинтересованное лицо направляет электронное заявление на участие в Технопарке с прикреплением документов, указанных в пункте 9 настоящих Правил (далее — заявление на участие), заполняемое на интернет-ресурсе Технопарка.

• В пункте 9 сокращены условия предоставления бизнес-плана:

9. К заявлению на участие прикрепляются следующие документы:

для юридических лиц-резидентов — справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

для юридических лиц-нерезидентов — документ, подтверждающий государственную регистрацию в стране инкорпорации нерезидента, с указанием номера государственной регистрации (или его аналога);

1) электронные копии документов, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени заявителя при подаче заявления, если такое лицо назначено заявителем;

2) бизнес-план проекта, содержащий необходимые сведения, указанные в приложении 3 к настоящим Правилам;

3) сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в налоговых органах, превышающей шестикратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, выданная не ранее чем за десять календарных дней, предшествующих дате подачи заявления. Данные документы не предоставляются нерезидентами Республики Казахстан;

4) сведения о местонахождении, где заявитель планирует осуществлять деятельность. При изменении местонахождения заявитель незамедлительно уведомляет об этом Технопарк;

5) сведения о количестве планируемых к привлечению нерезидентов и резидентов для реализации проекта (предполагаемое количество и срок).»;

В связи с этим Правила дополняются Сведениями, необходимыми к описанию в бизнес-плане проекта

• Правила дополнены пунктом 9-1 следующего содержания:

9-1. В случае изменения и (или) дополнения вида деятельности, осуществляемого участником Технопарка в рамках Перечня приоритетных видов деятельности в области информационно-коммуникационных технологий, заявитель уведомляет Технопарк в срок не позднее 5 рабочих дней с момента осуществления деятельности без внесения соответствующих изменений в свидетельство о регистрации участника в Технопарке.

• пункт 12 изложен в следующей редакции:

12. Технопарк в течение пяти рабочих дней со дня направления заявления на участие, рассматривает его на полноту сведений, содержащихся в заявлении согласно подпунктам 1), 3), 4), 5) пункта 9 настоящих Правил.

• пункт 13 изложен в следующей редакции:

13. В случае полноты сведений, содержащихся в заявлении на участие, Технопарк направляет его на рассмотрение Комиссии по отбору участников Технопарка (далее — Комиссия). Положение и состав Комиссии определяется Технопарком. Комиссия состоит из представителей государственных органов и (или) специалистов в области IT-технологий с соответствующей квалификацией, а также в состав Комиссии могут привлекаться международные эксперты.

• пункт 14 изложен в следующей редакции:

14. В случае неполноты сведений, содержащихся в заявлении на участие, предусмотренных подпунктами 1), 3), 4), 5) пункта 9 настоящих Правил, Технопарк не позднее пяти рабочих дней со дня направления заявления на участие направляет заявителю уведомление, с указанием замечаний.

• пункт 15 изложить в следующей редакции:

15. Устранение замечаний осуществляется заявителем в срок не позднее десяти рабочих дней со дня их получения.

• пункт 16 изложен в следующей редакции:

16. Технопарк с момента устранения замечаний направляет заявление на участие на рассмотрение в Комиссию. Комиссия в течение десяти рабочих дней рассматривает и принимает решение о регистрации заявителя в качестве участника или об отказе в такой регистрации.

Комиссия отказывает в регистрации заявителя в качестве участника по следующим основаниям:

несоответствие бизнес-плана сведениям, предусмотренным приложением 3 настоящих Правил;

несоответствие проекта заявителя одному или нескольким направлениям приоритетных видов деятельности в области информационно-коммуникационных технологий, а также в рамках одного приоритетного вида деятельности осуществлять одну и (или) несколько предусмотренных в нем работ в соответствии с Перечнем приоритетных видов деятельности в области информационно-коммуникационных технологий.

• В пункте 39 исключены требования по неисполнению участниками обязательств по осуществлению деятельности, предусмотренных договором, заключаемым между Технопарком и участником:

39. Досрочное прекращение участия в Технопарке осуществляется в следующих случаях:

1) выявления Технопарком нецелесообразности дальнейшей реализации проекта по результатам мониторинга, проводимого в соответствии с параграфом 9 настоящей главы;

2) достижения запланированных результатов;

3) отказа участника от дальнейшей реализации проекта в рамках программ Технопарка;

4) ликвидации юридического лица-участника;

5) неуведомления участником об изменении местонахождения, изменении и (или) дополнении вида деятельности, а также в случае невозможности установить местонахождение участника;

6) несвоевременного предоставления либо непредоставления сведений и отчетов, предусмотренных пунктами 24 и 64 настоящих Правил»;

• пункт 66 изложен в следующей редакции:

66. Участник представляет в Технопарк ежеквартальный отчет об осуществляемой им деятельности, в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

• пункт 67 изложен в следующей редакции:

67. Участник представляет в Технопарк ежегодный отчет об осуществляемой им деятельности в срок не позднее 10 января года, следующего за отчетным периодом.

При необходимости внесения изменений в ежегодный отчет об осуществляемой деятельности представление обновленного отчета осуществляется в срок не позднее 10 апреля.

Изменения вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования (опубликованы 17 августа 2021).