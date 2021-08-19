Грузовые ж/д перевозки между Казахстаном и Россией будут оформляться в цифровом формате

АО «НК КТЖ» и ОАО «РЖД» подписали дорожную карту по активизации перехода на перевозки грузов и вагонов по безбумажной технологии.

Председатель правления АО «НК КТЖ» Нурлан Сауранбаев и генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров подписали дорожную карту по активизации перехода на перевозки грузов и вагонов по безбумажной технологии.

Документ предусматривает совместную работу с грузоотправителями и грузополучателями по дальнейшему тиражированию безбумажных технологий как в двустороннем сообщении, так и в транзитном. По этой технологии с использованием электронных накладных планируется осуществить опытные экспортные перевозки грузов из Казахстана в третьи страны транзитом через Россию и Белоруссию.

Реализация мероприятий дорожной карты повысит к 2022 году уровень перевозок грузов и порожних вагонов по безбумажной технологии между Казахстаном и Россией до 80%, при транзитных перевозках между странами-членами ЕАЭС — до 50%.