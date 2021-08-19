Въезд на платные дороги со скидкой 50%

Оплатите через Kaspi.kz, экономьте деньги и время.

При въезде на платные дороги на постах часто скапливаются очереди. Это происходит потому, что многие водители оплачивают проезд на месте, это занимает время.

В мобильном приложении Kaspi.kz можно оплатить проезд заранее со скидкой 50% и проезжать посты на платных дорогах по выделенной полосе за пару секунд.

Для этого в приложении Kaspi.kz нужно найти «Платные дороги» в разделе «Платежи» или через поиск на главной странице, ввести госномер автомобиля и пополнить баланс.

Проехать можно будет по отдельной полосе «Абоненты/Предоплата». Камера считает номер автомобиля и шлагбаум автоматически откроется, а с вашего баланса автоматически спишется плата за проезд со скидкой 50%. Вся процедура занимает пару секунд.

На сегодняшний день в Казахстане действуют четыре платные дороги: «Нур-Султан—Щучинск», «Нур-Султан—Темиртау», «Алматы—Хоргос» и «Алматы—Капшагай».