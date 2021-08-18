В Улан-Баторе строят ИТ-центр

В рамках проекта, реализуемого совместно с Индией, 10-этажный центр, который создаст рабочие места для более 700 человек, будет построен на участке площадью 864 квадратных метра.

Министр образования и науки Л.Энх-Амгалан, член парламента Б.Саранчимэг и посол Индии в Монголии Мохиндер Пратап Сингх приняли участие в открытия Центра передового опыта в области информационных технологий, коммуникаций и аутсорсинга имени Атал Бихари Ваджпаи, передает CentralAsia.

Атал Бихари Ваджпаи (25 декабря 1924 — 16 августа 2018) — индийский государственный и политический деятель, 11-й и 14-й премьер-министр Индии в 1996 и переизбран в 1998–2004 годах. Родился 25 декабря 1924 в Гвалиоре (в те годы — столица одноимённого княжества, ныне — в штате Мадхья-Прадеш). Выходец из касты брахманов. Один из виднейших индийских политиков конца XX века.

В рамках проекта, реализуемого совместно с Индией, 10-этажный центр, который создаст рабочие места для более 700 человек, будет построен на участке площадью 864 квадратных метра. Открытие центра запланировано на 2022 год.

Министр образования и науки сказал, что аутсорсинговый центр будет иметь большое значение, поскольку молодежь будет специализироваться на искусственном интеллекте, робототехнике, автоматизации и информационных технологиях для достижения цели правительства по оцифровке государственных услуг и внедрению электронного управления для сокращения бюрократии и коррупции.

Посол М. П. Сингх выразил надежду, что совместный проект внесет вклад в программу «Цифровая Монголия», подчеркнув, что центр ИТ, коммуникаций и аутсорсинга будет готовить специалистов в 16 областях.

Проект откроет возможности для монгольской молодежи специализироваться в области информационных и коммуникационных технологий, чтобы стать квалифицированными рабочими у себя дома и выйти на мировой рынок труда, приобрести новейшие технологические знания и навыки и заработать на аутсорсинге.