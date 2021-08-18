Полицейские Нур-Султана выявляют киберпреступления

25 киберпреступлений выявили полицейские Нур-Султана в рамках ОПМ Anti-Fraud.

25 киберпреступлений выявили полицейские Нур-Султана в рамках ОПМ Anti-Fraud. За интернет-мошенничество в ходе оперативно-розыскного мероприятия задержано 8 человек. Нанесенный ими ущерб составил более 12 миллионов тенге, передает Департамент полиции Нур-Султана.

Трое из задержанных «продавали» на сайтах несуществующие товары, такие как автозапчасти, одежду, мобильные телефоны. За предоплату обещали доставку до дома в течение нескольких дней. Однако, после поступления предоплаты мошенники удаляли объявления и отключали сотовые телефоны. Оперативными мероприятиями они были установлены и задержаны.

Другие задержанные обещали раскрутить деньги на спортивных ставках, однако полученные деньги от пострадавших растратили по своим нуждам, при этом никаких ставок не делали. Они подозреваются по более 50 эпизодам.

Вычислить по IP-адресу удалось 26-летнего жителя столицы, который в соцсети telegram обещал изготовить водительские права за 60 000 тенге и просил произвести оплату на чужую банковскую карту.

Также при проведении мероприятий задержан 18-летний парень, который в соцсети распространял порнографические материалы со своим участием. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 311 УК РК, изъят мобильный телефон и назначены экспертизы.

28-летний житель задержан по подозрению в сбыте шпионских устройств, которые могут относиться к специальным техническим средствам для проведения оперативно-розыскных мероприятий. У него изъято 10 устройств, при этом никаких лицензионных документов на них не имелось. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 399 УК РК.

Наряду с этим, сотрудниками столичной полиции проводятся рейдовые мероприятия в компьютерных клубах, торговых центрах по профилактике против пропаганды культа жестокости и насилия, суицидов и распространению противоправной информации в Интернет среди подростков и несовершеннолетних. Выявлено и заблокировано 43 противоправных интернет-ресурсов с признаками суицида, порнографии.

Проводится предупредительная работа с населением о новых методах кибермошенничеств через социальные сети, путем размещения социальных роликов и буклетов. Самыми распространенными среди доверчивых граждан считаются мошенничества, связанные с онлайн-сделками в социальных сетях и торговых площадках, махинации связанные с использованием мнимой услуги «доставка olx.kz» и хищение денег с банковских карт.

Полицейские напомнили, чтобы не попасться на уловки мошенников, необходимо уточнять информацию, позвонив на официальные номера колл-центров банка. Ни в коем случае не сообщать реквизиты банковских карт посторонним лицам, в том числе сотрудникам банка. Необходимо знать, что сотрудники банка не звонят держателям карт и не собирают данные. Если вы решили совершить онлайн-покупку, то не торопитесь оплатить предоплату, необходимо удостовериться в наличии товара и его качества, а также узнать отзывы интернет-магазина. Попросите продавца продемонстрировать товар по видеозвонку.