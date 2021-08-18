В Алматы создают единое коммуникационное пространство

Единое коммуникационное пространство Алматы позволяет объединить все колледжи, вузы и инкубаторы в одну платформу.

Руководитель управления цифровизации Алматы Баян Конирбаев на площадке Региональной службы коммуникаций, подводя итоги работы за первое полугодие 2021 года, рассказал о создании единого коммуникационного пространства для представителей IT-сообщества мегаполиса.

«Когда мы говорим о студентах, то мы должны понимать, что вся городская инфраструктура должна быть удобной. К примеру, выбирая вуз для своего ребенка, родитель должен посетить большое количество сайтов, пройти пешком, чтобы изучить сегмент университета. Но самое главное, что обычно все равно не хватает информации. Наша идея заключается в том, что мы поднимаем Единое коммуникационное пространство, через которое можно „провалиться“ во все университеты города Алматы. Помимо этого есть возможность взаимодействия с кластером бизнеса, то есть фокусируемся не только на студентах, но и тех людях, которые имеют потребность к обучению в возрасте от 25 до 45 лет», — объяснил Б. Конирбаев.

Также он добавил, что представители данного сегмента, исходя из своей потребности, могут взять необходимые курсы от лучших университетов на определенный срок. Ряд университетов КБТУ, СДУ и КИМЭП уже наполнили платформу курсами, наряду с еще пятью техническими университетами. В данную работу вовлечены и IT-компании.