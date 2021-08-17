Антенны спутникового интернета OneWeb уже в Нур-Султане

Багдат Мусин поделился информацией о размещении антенн OneWeb.

Багдат Мусин поделился на своей странице Facebook информацией о размещении антенн OneWeb.

«В начале марта делился, что ведём переговоры с компаниями, которые предоставляют спутниковый интернет. Так вот, OneWeb начал монтаж оборудования наземной станции для тестирования интернета через спутники нового поколения (это негеостационарные спутники, аналог Старлинка). Компании Илона Маска тоже предложили принять участие в тестах. Мы хотим всеми возможными способами обеспечить высокоскоростным интернетом население Казахстана. Буду информировать о промежуточных показателях тестирования», — сообщил Б. Мусин.

Уже установлено четыре антенны на здании Национального космического центра в Нур-Султане.

«Были проделаны работы по установке и выравниванию антенн, были приварены металлические шпильки к основанию. Основание — металлический лист размером 200×50 см и толщиной 6 мм. Также были установлены бетонные блоки на основание для того, чтобы при сильном ветре антенну не снесло. Заканчиваются работы по прокладке кабеля и подключению электричества», — говорится в видеосообщении министра.