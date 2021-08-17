Алматы опередил Киев в сфере цифровой зрелости и находится на строчке после Москвы.

В Алматы обеспечена доступность цифровых услуг в ключевых сферах повседневной жизни горожан. Об этом сообщил руководитель Управления цифровизации Баян Конирбаев в ходе пресс-конференции Региональной службы коммуникаций Алматы.

По словам Б. Конирбаева, Алматы входит в лидирующую группу городов в регионе СНГ и Восточной Европы.

«Самое главное, когда мы говорим о цифровизации, мы должны понимать, что должны соответствовать стратегическим целям управления с программой «Алматы-2050» и программой «Цифровой Казахстан», — отметил руководитель Управления цифровизации.

Б. Конирбаев подчеркнул, что для его ведомства важно, чтобы таланты города Алматы могли посредством цифровых технологий найти себя и быть востребованными.

«По итогам 2021 года по данным IDC мы видим, что с 2017 года в рейтинге цифровой зрелости международной корпорации данных город Алматы занял позицию 2,7 балла. Это достаточно большой показатель, которого мы достигли за последние два года. Это знаковое событие. Чтобы было понимание, в 2019 году мы занимали 10-е место, а по последним результатам среди «умных» городов СНГ мы находимся на 2-м месте. То есть мы опередили Киев и находимся на строчке после Москвы», — сообщил Б. Конирбаев.

Стоит отметить, что цифровая зрелость является ключевым показателем степени готовности города к внедрению цифровых решений в его развитие. По мнению спикера, цифровая трансформация — это глобальная цель, и цифровая зрелость как один из ее ключевых маркеров должна быть достигнута на всех уровнях во всех отраслях. В этом случае процесс цифровой трансформации можно будет назвать успешным.

«Мы начали стремиться к тому, чтобы не просто оцифровать город, а создать комфортные условия для наших жителей, создать условия для развития талантов и привлекать новые технологии в нашу жизненную активность», — продолжил Б. Конирбаев.

В ходе пресс-конференции руководитель Управления цифровизации также рассказал о создании экспертного совета на уровне каждого государственного ведомства.

«Это четыре основных направления: инфраструктурные проекты, инициативы города, оценка госуслуг, а также созданный по инициативе акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева IT-совет», — подчеркнул Б. Конирбаев.

Говоря об основных достижениях цифровизации Алматы, спикер напомнил о пяти достижениях мегаполиса. В этом списке создание Единого хранилища данных, Единого коммуникационного пространства, инфраструктурное развитие ИКТ в удаленных районах, экономическая кластеризация районов города и Smart City Accelerator.

В ходе своего выступления Б. Конирбаев подробно рассказал о проекте Единого хранилища данных. Благодаря ему государственные органы, коммерческие организации и академические институты смогут обмениваться деперсонализированными данными. Руководитель Управления цифровизации рассказал, что при разработке Единого хранилища данных они использовали опыт Сингапура, где таким образом работают госорганы национального и местного уровня.

«Платформу мы запустили, и она очень хорошо себя показала. «Алматы Су», тепловые сети и другие коммунальные предприятия начали вести формат ведения баз данных в едином стандарте. На самом деле это большое достижение», — подчеркнул Б. Конирбаев.

В целом цифровизация городских процессов приводит к рационализации управления ими, что положительно отражается на качестве жизни алматинцев, подытожил спикер. До конца 2021 года Управление цифровизации планирует собирать данные, связанные с образованием, здравоохранением, социальной защиты. Для того чтобы в общем формате понимать, на что госорганам следует уделить внимание.