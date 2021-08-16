Инициирован проект ГЧП «Создание и внедрение аналитической платформы по торговле»

В соответствии со статьей 44 Закона Республики Казахстан «О государственно-частном партнерстве», Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан извещает об инициировании потенциальным частным партнером проекта ГЧП «Создание и внедрение Аналитической платформа по торговле».

В соответствии со статьей 44 Закона Республики Казахстан «О государственно-частном партнерстве» (далее — Закон), Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан извещает об инициировании потенциальным частным партнером проекта ГЧП «Создание и внедрение Аналитической платформа по торговле».

Период реализации проекта: 1 квартал 2022 года — 4 квартал 2031 года.

Подготовительный период: 2021 год.

Предварительный срок проекта ГЧП составляет 10 лет.

Место реализации проекта: г. Нур-Султан и все регионы Республики Казахстан.

Фактическая потребность в товарах, работах и услугах: создание единой платформы, предоставляющая возможность сбора как государственных, так и частных данных по торговле в едином источнике, их обработку, аналитику (включая предиктивную, прогнозную) и их моделирование.

Целью проекта является создание, внедрение и эксплуатация программы для ЭВМ/Базы данных под названием Аналитическая платформа по торговле (далее — Аналитическая платформа), предназначенная для анализа внешней и внутренней торговли. Аналитическая платформа может быть использована для исследования состояния сферы внутренней и внешней торговли в статике и динамике, выявления факторов формирования цены на каждом этапе товародвижения.

Задачи проекта:

— Создание общих интегрирующих элементов и пополняемых централизованных информационных ресурсов для пользователей по динамике торговли, развития цепочек добавленной стоимости в страновом, межрегиональном и международном масштабе.

— Сбор, структурирование и представление в удобном для пользователя виде — данных о объеме товарооборота по видам товаров, типам торговли, направлениям торговых потоков, в том числе внутренней и внешней.

— Проверка согласованности доступной экономической информации из находящихся в ней данных, характеризующих потоки товаров и услуг.

— Анализ состояния, динамики, прогнозирования процессов и моделирования сценариев развития торговли в результате изменения различных факторов.

— Отслеживание наиболее важных новостей отрасли, исследований, аналитики данных по региону, тем, для принятия инвестиционных решений и проведение более глубокого и точного анализа.

Предполагаемые выплаты из бюджета и (или) меры государственной поддержки:

Возмещение затрат Государственным партнером по проекту ГЧП не предусмотрено. Доходы частного партнера обеспечиваются за счет оказания аналитических услуг коммерческому сектору.

Принадлежность проекта к технически сложному и (или) уникальному: не относится.

Частные партнеры участвуют в ГЧП в следующих формах: прямые переговоры согласно ст. 31 Закона РК «О государственно-частном партнерстве» от 31 октября 2015 года.

Проект планируется реализовать за счет средств частного партнера.

Потенциальные частные партнеры, заинтересованные в реализации по планируемому проекту ГЧП, могут предоставить альтернативные предложения. Потенциальные частные партнеры, заинтересованные в реализации планируемого проекта ГЧП, представляют альтернативное предложение в соответствии с требованиями указанными в извещении, а также заявку на участие в прямых переговорах по определению частного партнера, указанную в пункте 130 Приказа и. о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 ноября 2015 года № 725 «О некоторых вопросах планирования и реализации проектов государственно-частного партнерства».

Потенциальный частный партнер должен соответствовать следующим общим квалификационным требованиям:

— обладать правоспособностью (для юридических лиц) и гражданской дееспособностью (для индивидуального предпринимателя);

— являться платежеспособным, не иметь налоговой задолженности;

— иметь финансовые и (или) материальные, и (или) трудовые ресурсы, необходимые для исполнения обязательств по договору государственно-частного партнерства;

— не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации, на его имущество, балансовая стоимость которого превышает десять процентов от стоимости соответствующих основных средств, не должен быть наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

— не быть привлеченным к ответственности за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение им обязательств по заключенным в течение последних трех лет договорам государственно-частного партнерства на основании решения суда, вступившего в законную силу, о признании недобросовестным потенциальным частным партнером.

Альтернативные предложения потенциальных частных партнеров по своим характеристикам и параметрам должны быть равны или выше (в сторону улучшения для Государственного партнера) указанных в настоящем извещении.

В случае заинтересованности в реализации проекта ГЧП, необходимо предоставить соответствующие документы в ГУ «Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан» по адресу: г. Нур-Султан, проспект Мангілік ел, 8, административное здание «Дом министерств», подъезд 4, каб. № 432, тел: +7 7172 749897.

ГУ «Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан» принимает альтернативные предложения в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извещения.