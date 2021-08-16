Система Smart National Park Burabay не допустит «шашлычников»

Smart-система зафиксировала туриста, который вместе с друзьями хотел приготовить шашлык в национальном парке «Бурабай».

Smart-система зафиксировала туриста, который вместе с друзьями хотел приготовить шашлык в национальном парке «Бурабай».

Система Smart National Park Burabay следит за пожарной безопасностью. Она «видит» горизонт всей территории национального парка — это более 129 тысяч гектаров заповедника.

Принцип ее работы напоминает медицинский томограф: камера двигается по кругу и в каждом обороте делает множество фотографий, затем выделяет опасные места красным контуром и посылает сигнал на пульт центра оперативного управления. Все происходит в режиме нон-стоп. Оператор центра работает с полученным кадром более прицельно: приближает кадр, анализирует степень опасности, выявляет точные координаты и принимает решение о дальнейших действиях. Если на снимке возгорание — на точно указанное smart-системой место выезжает бригада пожарных.

По словам начальника центра оперативного управления ГНПП «Бурабай» Асылхана Ахметжанова, в 2019 году произошло 16 пожаров, в которых погибло 29 гектаров леса. В 2021 году уже случилось 30 возгораний, не удалось спасти 4,6 гектара.

«Главной причиной пожаров по-прежнему является небрежность человека. В жару брошенная на землю бутылка с водой становится зажигалкой. Не важно, пластиковая она или из стекла, — через нее преломляются солнечные лучи и поджигают хвойный слой. Причиной пожара может быть и брошенный окурок, и битое стекло», — отметил Ахметжанов.

Как сообщили в национальном парке, гражданин Т. с друзьями решили приготовить шашлык в заповеднике. Smart-система зафиксировала дым и к нарушителям выехали инспекторы. Огонь погасили, а нарушителей оштрафовали на 100 МРП — 291 700 тенге (статья 367, часть 3 Кодекса об административных правонарушениях).