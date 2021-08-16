Казахстанцы жалуются на сферу е-торговли

В комитете по защите прав казахстанских потребителей рассказали, какие сферы вызывали в первом полугодии больше всего нареканий среди граждан.

В комитете по защите прав казахстанских потребителей рассказали, какие сферы вызывали в первом полугодии больше всего нареканий среди граждан, передает Sputnik.kz.

Как рассказал исполняющий обязанности председателя комитета по защите прав потребителей Минторговли Алмас Абжаппаров, чаще всего казахстанцы жаловались на министерство здравоохранения — 11 742 обращения из 21 100 жалоб, поступивших за шесть месяцев 2021 года.

Также, по его словам, в этом году значительно увеличилось количество жалоб от потребителей услуг электронной торговли. Если в 2020 году этот показатель вырос на 3%, то за шесть месяцев этого года темп роста жалоб вырос на 233%. Чаще всего люди жалуются на отсутствие информации о товаре и продавце, несоответствие предлагаемого товара описанию, отказ в возврате товара и денежных средств, а также касательно участившихся фактов мошенничества.

Многие годы лидерство по количеству жалоб граждан занимает сфера розничной торговли, на которую приходится 49% жалоб, в основном на отказ в возврате некачественных товаров и денежных средств за них. Наименьшее количество обращений — 1% — в сферах общественного питания, туристских услуг и образовательных услуг.