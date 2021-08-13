Развитие беспилотной авиации в Вооруженных Силах Казахстана

На вооружении казахстанской армии состоят ударные и разведывательные беспилотники.

Продолжается подготовка команды к конкурсу «Соколиная охота» Армейских международных игр. Тренировки организованы на полигоне «Матыбулак». В этом году соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов пройдут в Казахстане уже в четвертый раз, сообщает пресс-служба Минобороны РК.

В команду отобраны операторы тактических беспилотных летательных аппаратов из Сухопутных войск и Сил воздушной обороны, успешно прошедшие курсы подготовки и показавшие лучшие результаты в ходе отбора. Казахстанская команда будет использовать на конкурсе состоящие на вооружении беспилотные летательные аппараты «Skylark-1LEX».

В Вооруженных Силах Казахстана развитию и применению различных типов беспилотных комплексов уделяется особое внимание. На вооружении казахстанской армии состоят ударные и разведывательные беспилотники. Они применяются в ходе боевой подготовки войск, в том числе на крупномасштабных учениях. Анализ современных вооруженных конфликтов показал, что беспилотная авиация является перспективным вооружением, которое активно применяется противоборствующими сторонами. Как отмечают эксперты, беспилотники повышают мобильность и боевые возможности войск, позволяют командованию всесторонне оценивать обстановку для наиболее рационального задействования войск.

В настоящее время в армии Казахстана функционирует Центр подготовки специалистов БПЛА, где обучение осуществляется по опыту применения беспилотников в современных вооруженных конфликтах. Специалисты повышают профессиональное мастерство в ведении воздушной разведки днем и ночью, корректировке огня артиллерии, а также поражении наиболее важных объектов противника.

Ведутся и научные исследования в данном направлении. Национальным университетом обороны имени Первого Президента — Елбасы разработан и изготовлен отечественный разведывательный беспилотник «Шагала». Выполняя полет по маршруту, он способен определять координаты наземных объектов и передавать сведения на пульт оператора.

Дальность полета «Шагала» составляет до 30 км, максимальная скорость — до 110 км/ч, а максимальная высота полета над уровнем моря — 3 500 м. Беспилотник оснащен отечественным программно-аппаратным каналом связи, а также собственным криптографическим протоколом.

БПЛА «Шагала» прошел тестовые полеты, в ближайшее время пройдут его опытные испытания.