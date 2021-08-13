Минторговли разрабатывает «единое цифровое окно» для экcпортеров

Задачами проекта являются предоставление цифрового доступа ко всем услугам на всем жизненном цикле экспортера, устранив все барьеры, а также сделать экспортные процессы прозрачными.

Проект «единого цифрового окна» для экспортеров планируется создать на базе платформы export.gov.kz, передаёт Минторговли РК.

Задачами проекта являются предоставление цифрового доступа ко всем услугам на всем жизненном цикле экспортера, устранив все барьеры, а также сделать экспортные процессы прозрачными. В результате ожидается более эффективное предоставление государственных мер поддержки за счет упрощения и ускорения обработки экспортных процедур, оперативного взаимодействия между экспортером и государством, а также сбора цифровых данных о казахстанских экспортерах.

На сегодняшний день уже разработана концепция цифровой платформы Digital Export, на основе обратной связи от экспортеров, согласован проект технической спецификации по сопровождению и модификации Экспортного портала, запущен сервис по возмещению части затрат экспортерам через платформу «Sberbusiness», сформирован проект плана интеграции.

Также, ведется анализ процесса интеграции с внешними базами данных и согласование с ответственными ведомствами.