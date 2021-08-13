Smart city: умные мусорные баки появятся в Нур-Султане

Теперь коммунальные службы города могут онлайн отслеживать случаи вскрытия крышек канализационных люков, следить за наполненностью мусорных контейнеров и уровнем воды в ливневых канализациях.

Сразу в трех столичных районах «Есиль», «Сарыарка» и «Алматы» в пилотном режиме установили 37 «умных» беспроводных датчиков, передает пресс-служба АО Astana Innovations.

Теперь коммунальные службы города могут онлайн отслеживать случаи вскрытия крышек канализационных люков, следить за наполненностью мусорных контейнеров и уровнем воды в ливневых канализациях.

Кроме этого, в школе-гимназии № 22 были установлены датчики температуры и влажности, а также датчик качества воздуха по индексу IAQ.

«В рамках проекта „Умный район“ мы представляем инновационные технологические решения местных компаний руководству города. Так, в результате проделанной работы нашей команды — оценки и экспертного заключения по „умным“ датчикам, акимы сразу трех районов столицы выделили участки для пилотирования в ведомственных им районах. Далее планируется создать рабочую группу для обсуждения деталей дальнейшего совместного сотрудничества», — говорит заместитель Председателя Правления АО Astana Innovations Асылбек Асан.

Установленные «умные» датчики являются неотъемлемой частью IoT (интернет вещей) — концепции сети передачи данных между физическими вещами (датчиками) и взаимодействием с технологиями. Суть заключается в том, что установленные датчики собирают показания и информацию, передают ее на серверы для обработки и анализа. Далее их используют заинтересованные стороны.

«Смонтированные „умные“ датчики предназначены для регистрации необходимых событий таких как, наполненность мусорных контейнеров, вскрытие люков, уровень наполненности воды в городской инфраструктуре, температура, влажность, содержание CO2 в помещении, качество воздуха который оценивает так называемый IAQ index. Это одни из важнейших базовых данных для городов. Контролируя и анализируя данные получаемые с „умных“ датчиков можно значительно улучшить качество жизни людей», — поясняет директор компании QIoT Дархан Омаров.

Напомним, впервые проект «Умный район» запустили в 2018 году в районе «Байконур», микрорайон «Жастар» (Молодежный), в границах улиц А.Бараева, А.Кравцова, Ж.Ташенова и Т.Хусейна, и городские жители активно пользуются новыми «умными» решениями: домофон, пешеходный переход, счетчики, подземные мусорные баки, видеонаблюдение, шлагбаум, пункт приема вторичного сырья и многое другое. Преимущество проекта «Умный район» в том, что казахстанские компании у которых есть умное технологическое решение, могут протестировать его на практике, устранить все слабые места и выпустить на рынок лучшую версию.

Любая компания у которой есть технологическое решение для города, может подать заявку на пилотирование проекта. Для этого необходимо отправить письмо с подробным описанием на почту info@ain.kz.