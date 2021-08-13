Новые электронные сервисы появились в Казахстане

На заседании коллегии Минторговли РК Асель Жанасова рассказала о запущенных пилотных проектах — Сервис электронной сертификации и сервис «Опасная продукция».

На заседании коллегии Минторговли РК Асель Жанасова рассказала о запущенных пилотных проектах — Сервис электронной сертификации и сервис «Опасная продукция».

Сам пилотный проект направлен на повышение безопасности и качества продукции, услуг на внутреннем рынке страны для потребителей и был запущен 12 апреля 2021 года. Основной целью проекта является обеспечение прозрачности и уверенности в качестве при проведении испытаний продукции и услуг на соответствие требованиям.

Как отметила Асель Жанасова «Переход на электронную сертификацию позволит обеспечить прозрачность процесса сертификации, исключить фальсификацию и подделку документов, а так же контролировать качество работы аккредитованных организации в части выдачи сертификатов».

Говоря о цифровизации сферы технического регулирования, вице-министр также рассказала о разработанном сервисе «Опасная продукция». Сервис создан в целях информирования о продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов Комитетом технического регулирования и метрологии и позволит оцифровать процесс контроля продукции и оперативно пресекать распространение небезопасной продукции.

«На сегодняшний день, дорабатывается форма для заполнения органами государственного контроля/надзора — Комитетом санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК и Комитетом ветеринарного контроля МСХ РК», — сказала Асель Жанасова.