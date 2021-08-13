Как стимулируется электронная торговля?

Министерство торговли и интеграции РК комплексно проводит работу по стимулированию электронной торговли и обучению МСБ, развитию службы доставки и логистических сервисов, усовершенствованию законодательства, а также развитию онлайн трансграничной торговли.

Министерство торговли и интеграции РК комплексно проводит работу по стимулированию электронной торговли и обучению МСБ, развитию службы доставки и логистических сервисов, усовершенствованию законодательства, а также развитию онлайн трансграничной торговли.

Так, в целях обучения большего количества числа студентов основам электронной коммерции в текущем году запущен обучающий модуль на образовательной платформе jumysbar.kz, который включает в себя обучающие материалы, видео-уроки, интервью с различными успешными предпринимателями онлайн-бизнеса.

Кроме того, в рамках стимулирования развития внутренней электронной торговли активно проводится работа по обучению МСБ по ведению бизнеса онлайн. Для этого начиная с сентября текущего года МТИ запустит платформу SmartDuken.kz, которая является разработкой AIFC FintechHub в партнерстве с ведущей глобальной платежной компанией, Mastercard. Уже в этом году на платформе будут запущены 4 курса.

На сегодняшний день график выпуска курсов готов, и ведется дальнейшая работа по созданию контента для курсов. Не исключая проводимой работы по продвижению отечественного производства за рубежом, государствами-членами ЕАЭС планируется проведение пилотного проекта (эксперимента) в области внешней электронной торговли, который направлен на упрощение оплат платежей и осуществление всех таможенных операций, а также на повышение удобства для получателей товаров. Проект также предусматривает введение института оператора электронной торговли, который позволит существенно ускорить таможенное администрирование и упростить процедуры в рамках интернет-торговли.

В целом, за 2019 год объем рынка электронной торговли в РК составлял около 700 млрд. тг, а в 2020 году этот показатель вырос в 2 раза и превысил отметку в 1,1 трлн. тенге, достигнув доли 9,7% от общего объема розничной В2С торговли.