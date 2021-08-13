Минторговли запустит платформу АТТИС

Автоматизированная трансграничная торгово-расчетная интегрированная система — платформа, которая позволит получать полный комплекс информационных услуг всем участникам внешнеэкономической деятельности в рамках инициативы «Один Пояс, Один Путь».

Автоматизированная трансграничная торгово-расчетная интегрированная система (АТТИС) — платформа, которая позволит получать полный комплекс информационных услуг всем участникам внешнеэкономической деятельности в рамках инициативы «Один Пояс, Один Путь».

Система будет представлена в виде «Единого окна», что поможет участникам ВЭД пройти все этапы внешнеэкономической операции — от заключения внешнеэкономического контракта до проведения расчетов за поставленные товары и оказанные услуги. Суть подхода системы АТТИС является создание единой информационной платформы, в основе которой будут интеграция с системами государственных органов (ИС «АСТАНА-1», eFreight, ИС АО «НК КТЖ-Грузовые перевозки», ИС Международного союза автомобильных перевозок IRU). В результате это позволит сократить поиск соответствующих контрагентов и последующее заключение сделок в единой информационной системе, а также сократить временные и ресурсные издержки участников ВЭД при предоставлении сведений в государственные органы.

ATTIS Group проведены основные мероприятия по техническому взаимодействию с информационными системами по железнодорожным перевозкам АО «НК КТЖ» и авиаперевозкам eFreight.

Как сообщили в Минторговле, участники «Атамекен» также будут иметь доступ к платформе АТТИС, о чем было заключено соглашение об информационном взаимодействии с НПП «Атамекен».

Сегодня платформе АТТИС зарегистрировано 19 пользователей.

В рамках платформы уже в этом году планируется осуществление сделок между Казахстаном и Китайской Народной Республикой.

Полный запуск системы АТТИС планируется до конца 2021 года.