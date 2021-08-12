Как скажется на рынке введение лимитов на криптовалюту

Эксперты считают, что некоторые казахстанцы продолжат в будущем торговать цифровыми активами вне криптобирж.

Эксперты положительно оценивают инициативу по введению лимитов на покупку криптовалюты для розничных инвесторов. Но они считают, что некоторые казахстанцы продолжат в будущем торговать цифровыми активами вне криптобирж.

«Это мировая практика, лимиты помогут защитить непрофессиональных инвесторов от финансовых потерь при вложениях в криптовалюту, в том числе от различных схем мошенничества», — считает вице-президент ассоциации разработчиков и пользователей технологии блокчейн «BlockchainKZ» Арман Конушпаев.

По информации Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, предполагается, что такие лимиты будут зависеть от того, сможет ли покупатель криптовалюты подтвердить свой доход или нет.

«Это вполне обоснованно. Таким образом, государство планирует проверить, были ли инвестором получены доходы легальным путем или нет», — подчеркивает Арман Конушпаев.

Но, по его словам, есть несколько схем, используя которые, розничные инвесторы могут покупать и продавать криптовалюту вне легализованных криптобирж. То есть, даже если лимиты на покупку цифровых активов будут установлены, их можно будет обойти.

«Человек может договориться о продаже криптовалюты через телеграм-каналы, различные мессенджеры или специальные чаты в WhatsApp, которых сейчас множество. После продавец и покупатель могут согласовать место встречи и провести безналичные расчеты по сделке. Уже сейчас на рынке есть децентрализованные криптобиржи, где участники торгов могут анонимно обменять одну криптовалюту на другую. Такие операции нигде не фиксируются. Дело в том, что пока в Казахстане нет инфраструктуры, технической базы, с помощью которой могли бы фиксироваться такие операции», — отмечает Арман Конушпаев.

Также он вспоминает, что в Казахстане были случаи, когда мошенники обманывали продавцов криптовалюты.

«Один из таких инцидентов был в Алматы, когда продавец биткоина перечислил активы покупателю, а мошенник пришел на встречу с деньгами, показал их, но не передал. После мошенник вызвал сотрудников правоохранительных органов и сообщает о том, что биткоины не были перечислены ему. На этом все и заканчивается, делу не дают ход, так как оборот криптовалюты в Казахстане запрещен», — подчеркивает Арман Конушпаев.

По его словам, некоторые розничные инвесторы, которые вкладывают средства в криптовалюту, финансово безграмотны.

«Многие забывают свои пароли от криптокошельков, неправильно их записывают. Система хранения данных по цифровым активам децентрализована, у нас нет центрального органа, к которому можно обратиться, написать заявление и восстановить доступ к криптокошельку. Поэтому вся ответственность за потерю паролей лежит только на инвесторе», — отмечает Арман Конушпаев.

Президент «Ассоциации блокчейн и индустрии дата-центров в Казахстане» Алан Дорджиев считает введение лимитов на покупку криптовалюты для розничных инвесторов обоснованным решением.

«Ведь инвестиции в такой актив высокорискованны», — напомнил он.

По его словам, в мире распространена практика, когда частных лиц ограничивают в покупке таких цифровых активов.

«Предполагаю, что обсуждается введение лимитов именно для непрофессиональных частных инвесторов. Лимит в 2 тыс. долларов в месяц для тех инвесторов, которые не могут подтвердить свой доход, вполне оптимален. Аналогичная планка для розничных непрофессиональных инвесторов устанавливается во многих развитых странах. Не только на покупку криптовалюты, но и по ценным бумагам», — сообщил Алан Дорджиев.

В то же время он предполагает, что за счет установления лимитов на покупку криптовалюты может вырасти «серый рынок».

«Если лимиты на покупку таких активов будут введены, то частные инвесторы, которые захотят приобретать криптовалюту на крупные суммы, будут пытаться уйти в тень. Даже когда в Казахстане будут запущены криптобиржи. Но с другой стороны, те, кто торгует крупными суммами, обычно получают статус профессионального инвестора», — отметил Алан Дорджиев.