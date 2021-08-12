Ускорение онлайн-торговли

Получится ли при помощи пилотного проекта в области внешней электронной торговли ускорить доставку посылок из-за границы в страны ЕАЭС?

Получится ли при помощи пилотного проекта в области внешней электронной торговли ускорить доставку посылок из-за границы в страны ЕАЭС?

Пробный шаг

3 августа коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердила пакет документов для запуска в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пилотного проекта в области внешней электронной торговли товарами. Как уточнили в пресс-службе ЕЭК, фактическое применение проекта начнется с ноября нынешнего года, а продлится он до конца декабря 2022-го.

Комиссия разработала форму упрощенной электронной декларации и описала правила ее заполнения, что позволит сократить задержки при оформлении посылок. Такой порядок будет действовать на протяжении всего эксперимента. Если новая технология окажется удачной — ее закрепят в законодательстве союза.

Параллельно с этим в ЕЭК разрабатывают поправки в Таможенный кодекс ЕАЭС. В документ добавят два понятия: товары электронной торговли и деятельность оператора электронной торговли.

Возможность создания института операторов сейчас обсуждает рабочая группа Комиссии. Предполагается, что прохождение таможенных процедур будут обеспечивать уполномоченные компании.

«Надо создать коридор для осуществления интернет-торговли через оператора — чтобы это было быстро, удобно, чтобы были гарантии по уплате необходимых платежей и соблюдению технических вопросов», — подчеркивал министр ЕЭК по торговле Андрей Слепнев.

Подобный формат работы удобен для контролирующих органов, получающих информацию из одного источника, а также для граждан, которые смогут не опасаться за качество и безопасность товаров.

Доставка без опозданий

Внимание ЕЭК к сфере внешней электронной торговли закономерно. По экспертным оценкам, объем импорта товаров в ЕАЭС, купленных на иностранных интернет-площадках в 2019 году, составил $8,8 млрд. По мере перераспределения потребительского спроса в «онлайн» этот показатель будет ежегодно увеличиваться на 6-10%.

Более того, к 2030 году доля электронной коммерции в розничном обороте Союза может вырасти с нынешних 20 до 50%, уточняет старший эксперт направления «Экономика несырьевого сектора» российского Центра стратегических разработок (ЦСР) Илья Стрелков.

Десять лет назад масштабную торговлю в интернете было очень сложно представить, добавляет начальник отдела анализа рисков и постконтроля департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики ЕЭК Вадим Козаев.

«В то время товары в основном завозились в страны большими партиями, затем распространялись по магазинам, где люди их покупали. Сейчас покупатели могут чуть ли не напрямую выйти на продавца, многие товары из традиционного торгового оборота переходят в сферу интернет-торговли. В результате количество мелких посылок, пересекающих границу, растет с каждым годом», — объясняет он.

В такой ситуации многократно увеличиваются риски несоблюдения законодательства, замечает Вадим Козаев. Предотвратить их может только надлежащее таможенное администрирование.

«Очень важно, чтобы качество товаров соответствовало установленным требованиям, обеспечивающим безопасность продукции, а также были уплачены все таможенные платежи. Вместе с тем нужно обеспечить и быстроту доставки посылок до адресатов — физических лиц», — продолжает представитель ЕЭК.

Сейчас таможенники проверяют каждую посылку и прилагаемую к ней документацию фактически «в ручном режиме». На это уходит много времени, поэтому посылки могут задерживаться и не всегда приходят вовремя, признает собеседник Sputnik.

«Мы предусмотрели специальные формы, чтобы информация о товаре подавалась в электронном виде. Таможенные системы будут обрабатывать сведения автоматически, точечно выбирая подозрительные посылки для контроля. Все остальные без лишних затруднений отправятся к получателям. За время эксперимента ЕЭК определит круг лиц, которые будут получать в электронном виде информацию от интернет-площадок о товаре, затем обмениваться ей с таможней. Это минимизирует дополнительный контроль и задержки в оформлении товара», — резюмирует он.

Дешевеющие посылки?

По словам Ильи Стрелкова, в перспективе пилотный проект ЕЭК позволит сократить время доставки заграничных посылок по территории ЕАЭС и снизить стоимость таких услуг.

«В проекте заложены механизмы, которые должны ускорить и упростить процедуры оформления товаров. Это может положительно сказаться на времени получения посылок после их покупки за рубежом. Первый из таких механизмов — упрощенная форма декларирования. Второй — подключение „Почты России“ (и почтовых операторов из стран ЕАЭС — Sputnik) к проекту для оказания экспертной и технологической поддержки», — подчеркивает эксперт.

Он добавляет, что еще одним позитивным моментом может стать снижение объемов контрафактной продукции, поступающей в страны ЕАЭС (в 2020 году таможенные органы союза обнаружили 15,3 млн единиц контрафакта).

«Цифровая среда — это среда данных: каждое действие в ней оставляет свой след. Развитие интернет-торговли, применение технологий анализа больших данных, совершенствование правового регулирования электронной торговли позволят лучше отслеживать факты продаж, поставок, историю производства товаров. Проверять товары на соответствие нормам и стандартам также станет легче», — считает Илья Стрелков.

Однако эксперт обращает внимание, что сделать практические выводы о влиянии пилотного проекта ЕЭК на скорость и безопасность доставки можно будет только после начала активной стадии его реализации — после ноября 2021 года.