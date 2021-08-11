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Заработали новые цифровые уголки Egov

Для обеспечения комфортных условий при получении государственных услуг онлайн способом уже открыто 10 уголков вне зданий ЦОН.

11 августа 2021 16:45, Profit.kz
Рубрики: Интернет, Общество

В Нур-Султане активно внедряются цифровые уголки Egov. Для обеспечения комфортных условий при получении государственных услуг онлайн способом уже открыто 10 уголков вне зданий ЦОН, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

В таких уголках граждане, не имеющие доступ к компьютеру или интернету могут самостоятельно получить госуслуги онлайн. А если у них возникнут вопросы, рядом с уголками находятся сотрудники госкорпорации, которые смогут их проконсультировать, отмечают в пресс-службе. Уголки расположены в зданиях районных акиматов, управлений госдоходов, в Центре поддержки семьи «Жануя» и на территории ТРЦ «Сарыарка».

«Это поможет охватить большее количество жителей электронными госуслугами и снимет нагрузку обращающихся в зоны самообслуживания при ЦОНах», — отметили в организации.

«Наши «цифровые уголки» были созданы для того, чтобы избежать большого скопления людей в ЦОНах. А в условиях пандемии, когда прием клиентов осуществляется только по брони, цифровые уголки Egov помогают получить госуслуги людям, у которых по каким-то причинам нет доступа к компьютеру. Это очень удобно. Кроме того, сейчас период поступлений в вузы, поэтому мы хотим запустить цифровые уголки на территории вузов», — сказал директор столичного филиала «Правительство для граждан» Мади Саданов.

Egov цифровые уголки в Нур-Султане

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