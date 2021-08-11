Новый этап в создании национальной платежной системы

Национальная платежная система позволит снизить стоимость мгновенных платежей более чем в 2 раза.

Казахстан договорился с международными платежными системами Visa и Mastercard по созданию национальной платежной системы. Об этом на заседании правительства сообщил председатель национального банка Казахстана Ерболат Досаев, сообщает Sputnik.

«С международными платежными системами Visa и Mastercard достигнута предварительная договоренность для обработки тенговых транзакций в национальной платежной системе. Начата работа по достижению договоренностей с международной платежной системой Union Pay», — сообщил глава Нацбанка.

Досаев также отметил, что в рамках построения нацсистемы мгновенных платежей разработана платформа для дальнейшего тестирования сервисов и интеграции с банками второго уровня. По мнению главы Нацбанка, национальная платежная система позволит снизить стоимость мгновенных платежей более чем в 2 раза, увеличить долю безналичных расчетов с 57% до 65% до 2025 года.

Также Ерболат Досаев сообщил, что в Казахстане продолжается рост безналичных транзакций. За 6 месяцев нынешнего года их объем вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,3 раза — до 29,8 триллиона тенге. Население также продолжает активно пользоваться онлайн-платежами — с начала года 83% безналичных транзакций совершены через онлайн-банкинг.

Отметим, в январе прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Нацбанку Казахстана создать национальную платежную систему, которая позволит обеспечить финансовую стабильность страны.